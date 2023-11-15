В РФ планируют ужесточить наказание за уклонение от мобилизации — ISW

Для тех, кто находится в запасе РФ и уклоняется от призыва, а также тех, кто "подстрекает к уклонению от мобилизации", могут ввести уголовную ответственность, рассказали аналитики.

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В Российской Федерации хотят ужесточить наказание для тех, кто уклоняется от мобилизации и тех военнослужащих-добровольцев, которые выполняют свои обязанности "ненадлежащим образом". Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 ноября.

"Российское правительство обсуждало поправки, которые бы ужесточили наказание для тех, кто уклоняется от мобилизации, а также военнослужащих-добровольцев, которые "ненадлежащим образом" выполняют свои обязанности", — говорится в сообщении.

10 ноября в Совете Федерации состоялся круглый стол, во время которого обсуждали предложения о введении уголовной ответственности для тех, кто находится в запасе РФ и уклоняется от призыва, а также тех, кто "подстрекает к уклонению от мобилизации". Кроме этого, российские сенаторы призвали ввести уголовную ответственность для военнослужащих-добровольцев "за ненадлежащее исполнение обязанностей по контракту".

Тогда как по словам так называемого "сенатора" Запорожской области Дмитрия Ворона, добровольцы, которые дезертируют или не выполняют приказы, должны нести ответственность. Аналитики напомнили, что 4 августа председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенью 2023 года Госдума рассмотрит закон о наказании за уклонение от мобилизации.

Напомним, 14 ноября в Якутии (Российская Федерация) военный комиссар Александр Авдонин заявил, что отправлять на войну в Украину нужно до 15 жителей от каждого района еженедельно до конца текущего года.

11 ноября в РФ начали новую волну скрытой мобилизации. По почте повестки получают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме этого, россиянам отправят выписку из Кодекса административных нарушений, в которой речь идет об ответственности за невыполнение гражданами обязательств по воинскому учету.