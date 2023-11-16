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Военный Фокус Российско-украинская война

Leopard 2 ВСУ вооружили мощными снарядами: в чем особенность боеприпаса Mk 324 (фото)

Танк Leopard 2 ВСУ
Фото: militaryarms

Танковый боеприпас имеет три режима работы. Один из них — подрыв в определенной точке — предназначен для эффективного уничтожения живой силы противника на открытой местности.

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Западные партнеры предоставили украинским экипажам танков Leopard 2 улучшенные программируемые танковые многоцелевые снаряды DM11 калибра 120-мм, которые состоят на вооружении Бундесвера и корпуса морской пехоты США под обозначением Мк 324. Об этом 15 ноября сообщили обозреватели "Милитарного".

В публикации сказано, что о появлении этих боеприпасов в Украине стало известно из фотографий с тубусами, на которых содержаться надписи "Мк 324 Mod 0 MP-HE-T". Такие тубусы были переданы в Макаровский историко-краеведческий музей.

"Эта аббревиатура характерна для немецкого снаряда DM11 и расшифровывается, как многофункциональный программируемый осколочный снаряд", — отметили обозреватели, добавив, что украинские военные, скорее всего, получили снаряды от Соединенных Штатов.

снаряд Mk 324 Fullscreen
Тубус от танкового снаряда Mk 324
снаряд Mk 324 Fullscreen
Тубус от танкового снаряда Mk 324 с маркировкой

Что известно о танковых боеприпасах DM11

Снаряды DM11 предназначены для нейтрализации закрытых и незакрытых позиций противотанковых ракет, поражения пехоты, уничтожения укрытых целей в зданиях, уничтожения легких бронированных целей и уничтожения целей на больших боевых дистанциях.

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Западные эксперты утверждают, что боеприпасы DM11 от Rheinmetall по эффективности превышают большинство аналогичных образцов.

Особенность снаряда заключается в том, что он поддерживает три режима работы:

  1. подрыв в определенной точке (LSP);
  2. подрыв с задержкой (mV);
  3. подрыв без задержки (oV).

При этом режим LSP предназначен в первую очередь против живой силы противника на открытой местности, режим mV эффективен при обстреле целей за укрытиями, а режим oV предусматривает мгновенную детонацию боевой части при встрече с целью.

Боеприпас DM-11 Fullscreen
Боеприпас DM-11

Такие возможности присутствуют благодаря конструкции боеприпаса, который оснащен детонатором и программируемым таймером. После заряжания электронный детонатор программируется на подрыв в определенный временной промежуток в определенных координатах.

Баллистический наконечник содержит 6000 вольфрамовых шариков и взрывчатое вещество массой 2,17 кг которое в момент подрыва из тяжелого корпуса снаряда создает 9 кг стальных осколков.

Последние версии танка Leopard 2, вооруженного пушкой L55, выпускаю снаряд DM11 со скоростью до 1000 м/с. Дистанция поражения живой силы противника в режиме LSP составляет 5000 м.

боеприпас DM-11 Fullscreen
Танковый боеприпас DM-11

Ранее сообщалось, что Европейский Союз, скорее всего, не сможет передать Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, что было запланировано в этом году. При этом представители ЕС отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.