Leopard 2 ВСУ вооружили мощными снарядами: в чем особенность боеприпаса Mk 324 (фото)

Танковый боеприпас имеет три режима работы. Один из них — подрыв в определенной точке — предназначен для эффективного уничтожения живой силы противника на открытой местности.

Related video

Западные партнеры предоставили украинским экипажам танков Leopard 2 улучшенные программируемые танковые многоцелевые снаряды DM11 калибра 120-мм, которые состоят на вооружении Бундесвера и корпуса морской пехоты США под обозначением Мк 324. Об этом 15 ноября сообщили обозреватели "Милитарного".

В публикации сказано, что о появлении этих боеприпасов в Украине стало известно из фотографий с тубусами, на которых содержаться надписи "Мк 324 Mod 0 MP-HE-T". Такие тубусы были переданы в Макаровский историко-краеведческий музей.

"Эта аббревиатура характерна для немецкого снаряда DM11 и расшифровывается, как многофункциональный программируемый осколочный снаряд", — отметили обозреватели, добавив, что украинские военные, скорее всего, получили снаряды от Соединенных Штатов.

Тубус от танкового снаряда Mk 324 Тубус от танкового снаряда Mk 324 с маркировкой

Что известно о танковых боеприпасах DM11

Снаряды DM11 предназначены для нейтрализации закрытых и незакрытых позиций противотанковых ракет, поражения пехоты, уничтожения укрытых целей в зданиях, уничтожения легких бронированных целей и уничтожения целей на больших боевых дистанциях.

Важно

От советских Т-72 до Leopard и Abrams. Как изменилась украинская армия за 19 месяцев большой войны

Западные эксперты утверждают, что боеприпасы DM11 от Rheinmetall по эффективности превышают большинство аналогичных образцов.

Особенность снаряда заключается в том, что он поддерживает три режима работы:

подрыв в определенной точке (LSP); подрыв с задержкой (mV); подрыв без задержки (oV).

При этом режим LSP предназначен в первую очередь против живой силы противника на открытой местности, режим mV эффективен при обстреле целей за укрытиями, а режим oV предусматривает мгновенную детонацию боевой части при встрече с целью.

Боеприпас DM-11

Такие возможности присутствуют благодаря конструкции боеприпаса, который оснащен детонатором и программируемым таймером. После заряжания электронный детонатор программируется на подрыв в определенный временной промежуток в определенных координатах.

Баллистический наконечник содержит 6000 вольфрамовых шариков и взрывчатое вещество массой 2,17 кг которое в момент подрыва из тяжелого корпуса снаряда создает 9 кг стальных осколков.

Последние версии танка Leopard 2, вооруженного пушкой L55, выпускаю снаряд DM11 со скоростью до 1000 м/с. Дистанция поражения живой силы противника в режиме LSP составляет 5000 м.

Танковый боеприпас DM-11

Ранее сообщалось, что Европейский Союз, скорее всего, не сможет передать Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, что было запланировано в этом году. При этом представители ЕС отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.