Leopard 2 ЗСУ озброїли потужними снарядами: у чому особливість боєприпасу Mk 324 (фото)

Танковий боєприпас має три режими роботи. Один із них — підрив у певній точці — призначений для ефективного знищення живої сили противника на відкритій місцевості.

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Західні партнери надали українським екіпажам танків Leopard 2 поліпшені програмовані танкові багатоцільові снаряди DM11 калібру 120 мм, що перебувають на озброєнні Бундесверу та корпусу морської піхоти США під позначенням Мк 324. Про це 15 листопада повідомили оглядачі "Мілітарного".

У публікації сказано, що про появу цих боєприпасів в Україні стало відомо з фотографій із тубусами, на яких містяться написи "Мк 324 Mod 0 MP-HE-T". Такі тубуси були передані в Макарівський історико-краєзнавчий музей.

"Ця абревіатура характерна для німецького снаряда DM11 і розшифровується, як багатофункціональний програмований осколковий снаряд", — зазначили оглядачі, додавши, що українські військові, найімовірніше, отримали снаряди від Сполучених Штатів.

Тубус від танкового снаряда Mk 324 Тубус від танкового снаряда Mk 324 з маркуванням

Що відомо про танкові боєприпаси DM11

Снаряди DM11 призначені для нейтралізації закритих і незакритих позицій протитанкових ракет, ураження піхоти, знищення схованих цілей у будівлях, знищення легких броньованих цілей і знищення цілей на великих бойових дистанціях.

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Західні експерти стверджують, що боєприпаси DM11 від Rheinmetall за ефективністю перевищують більшість аналогічних зразків.

Особливість снаряда полягає в тому, що він підтримує три режими роботи:

підрив у певній точці (LSP); підрив із затримкою (mV); підрив без затримки (oV).

При цьому режим LSP призначений насамперед проти живої сили противника на відкритій місцевості, режим mV ефективний під час обстрілу цілей за укриттями, а режим oV передбачає миттєву детонацію бойової частини під час зустрічі з ціллю.

Боєприпас DM-11

Такі можливості присутні завдяки конструкції боєприпасу, який оснащений детонатором і програмованим таймером. Після заряджання електронний детонатор програмується на підрив у певний часовий проміжок у визначених координатах.

Балістичний наконечник містить 6000 вольфрамових кульок і вибухову речовину масою 2,17 кг, яка в момент підриву з важкого корпусу снаряда створює 9 кг сталевих осколків.

Останні версії танка Leopard 2, озброєного гарматою L55, випускають снаряд DM11 зі швидкістю до 1000 м/с. Дистанція ураження живої сили противника в режимі LSP становить 5000 м.

Танковий боєприпас DM-11

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз, найімовірніше, не зможе передати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, що було заплановано цього року. При цьому представники ЄС відмовляються коментувати ситуацію, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.