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Leopard 2 ЗСУ озброїли потужними снарядами: у чому особливість боєприпасу Mk 324 (фото)

Танк Leopard 2 ЗСУ
Фото: militaryarms

Танковий боєприпас має три режими роботи. Один із них — підрив у певній точці — призначений для ефективного знищення живої сили противника на відкритій місцевості.

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Західні партнери надали українським екіпажам танків Leopard 2 поліпшені програмовані танкові багатоцільові снаряди DM11 калібру 120 мм, що перебувають на озброєнні Бундесверу та корпусу морської піхоти США під позначенням Мк 324. Про це 15 листопада повідомили оглядачі "Мілітарного".

У публікації сказано, що про появу цих боєприпасів в Україні стало відомо з фотографій із тубусами, на яких містяться написи "Мк 324 Mod 0 MP-HE-T". Такі тубуси були передані в Макарівський історико-краєзнавчий музей.

"Ця абревіатура характерна для німецького снаряда DM11 і розшифровується, як багатофункціональний програмований осколковий снаряд", — зазначили оглядачі, додавши, що українські військові, найімовірніше, отримали снаряди від Сполучених Штатів.

снаряд Mk 324 Fullscreen
Тубус від танкового снаряда Mk 324
снаряд Mk 324 Fullscreen
Тубус від танкового снаряда Mk 324 з маркуванням

Що відомо про танкові боєприпаси DM11

Снаряди DM11 призначені для нейтралізації закритих і незакритих позицій протитанкових ракет, ураження піхоти, знищення схованих цілей у будівлях, знищення легких броньованих цілей і знищення цілей на великих бойових дистанціях.

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Західні експерти стверджують, що боєприпаси DM11 від Rheinmetall за ефективністю перевищують більшість аналогічних зразків.

Особливість снаряда полягає в тому, що він підтримує три режими роботи:

  1. підрив у певній точці (LSP);
  2. підрив із затримкою (mV);
  3. підрив без затримки (oV).

При цьому режим LSP призначений насамперед проти живої сили противника на відкритій місцевості, режим mV ефективний під час обстрілу цілей за укриттями, а режим oV передбачає миттєву детонацію бойової частини під час зустрічі з ціллю.

Боєприпас DM-11 Fullscreen
Боєприпас DM-11

Такі можливості присутні завдяки конструкції боєприпасу, який оснащений детонатором і програмованим таймером. Після заряджання електронний детонатор програмується на підрив у певний часовий проміжок у визначених координатах.

Балістичний наконечник містить 6000 вольфрамових кульок і вибухову речовину масою 2,17 кг, яка в момент підриву з важкого корпусу снаряда створює 9 кг сталевих осколків.

Останні версії танка Leopard 2, озброєного гарматою L55, випускають снаряд DM11 зі швидкістю до 1000 м/с. Дистанція ураження живої сили противника в режимі LSP становить 5000 м.

боєприпас DM-11 Fullscreen
Танковий боєприпас DM-11

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз, найімовірніше, не зможе передати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, що було заплановано цього року. При цьому представники ЄС відмовляються коментувати ситуацію, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.