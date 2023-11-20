Более 10 тысяч украинских детей находятся в "лагерях перевоспитания" в РФ, – Минобороны Британии

По данным британского оборонного ведомства, в России есть не менее 43 учреждений, в которых удерживаются вывезенные из Украины дети.

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На территории Российской Федерации находятся более десяти тысяч детей, которых оккупанты вывезли из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании в социальной сети X 20 ноября.

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Сообщается, что россияне держат несовершеннолетних украинцев в "лагерях перевоспитания". По информации оборонного ведомства, таких учреждений по всей России насчитывается не менее 43.

В Минобороны Британии также уточнили, что речь идет о не менее 11 тысячах украинских детей, которые удерживаются оккупантами вдали от дома.

"Их простое право на жизнь и свободу оказывается под угрозой", — говорится в публикации.

В Минобороны Британии назвали колличество украинских детей, удерживаемых россиянами в "лагерях перевоспитания" Фото: Скриншот

Депортация украинских детей в РФ: что известно

Напомним, что под данным главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкна от 20 ноября, в плену у России находятся тысячи детей, депортированных с временно оккупированных территорий Украины. По словам министра, речь идет о 20 000 украинских детях, которых держат в лагерях на территории РФ.

Ранее, 25 июля, мэр Мелитополя Иван Федоров указал на то, что несовершеннолетних украинцев принудительно вывозят в Россию вопреки всем правовым нормам, а наиболее незащищенными являются сироты и дети, которых лишили родительской опеки.

По данным Центра национального сопротивления от 21 сентября, Россия обещает увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми, чьи родители или родственники находятся на подконтрольной Украине территории.