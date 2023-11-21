Опять не на ВСУ: во Львове решили реставрировать собор Святого Юра за более 31 млн грн

Львовские власти аргументируют необходимость реставрационных работ тем, что город принимает много переселенцев, поэтому пытаются благоустроить его к Рождеству 25 декабря.

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Управление капитального строительства Львовской областной военной администрации объявило тендер на реставрацию и реабилитацию Собора Святого Юра во Львове. Информация об объявлении тендера размещена на сайте Prozorro.

По данным тендера, Львовская ОВА собирается потратить на реставрационные работы более 30 миллионов гривен, при этом начальная стоимость составляет 31,716 миллиона гривен, а размер минимального шага понижения цены определен в размере 158 582,10 гривен.

Фото: Скриншот

Аукцион стартует уже 27 ноября.

Что собираются делать

Упомянутый тендер объявлен на проект реставрации и реабилитации (ревалоризации) объектов комплекса Памятника архитектуры национального значения XVIII века — Архикафедрального Собора Святого Юра.

Согласно документу за такие средства должны быть благоустроены территории верхнего и нижнего дворов, отреставрированы колокольня, ворота и ограждения, завершена реставрация Митрополичьих палат, устроен объезд северного и западного корпусов капитулы. Кроме того, планируют откорректировать инженерную сеть и обеспечить благоустройство окружающей территории.

Благоустройство городов vs потребности обороны — факты

По информации журналистов Forbes, суммарные расходы украинских областных центров на благоустройство в течение девяти месяцев 2023 года втрое превышали расходы на местные бригады территориальной обороны (ТРО).

Фото: Forbes

По данным журналистов, на обустройство городского пространства областные администрации потратили за указанный период 12,8 миллиарда гривен. При этом на нужды бригад ТРО из городских бюджетов было потрачено лишь 3,8 миллиарда гривен, хотя именно ТРО могут вполне законным образом иметь финансирование из бюджетов тех областей, где они были сформированы.

Важно

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Напомним, 10 ноября пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что народные депутаты Украины приняли бюджет на 2024 год. На оборону было выделено 1,164 триллиона гривен, или 15,2% ВВП.

Ранее, 22 сентября, СМИ сообщили, что Российская Федерация планирует существенное увеличение военных расходов в 2024 году. Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет РФ вырастет до 10,8 триллиона рублей.