Взял в руки часть снаряда РСЗО: в Запорожской области погиб грибник, подробности (фото)
В Нестерянке 52-летний мужчина нашел кассетный элемент снаряда РСЗО. Взрывоопасный предмет сдетонировал в его руках и вызвал тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, рассказали в полиции.
В Запорожской области мужчина нашел взрывоопасный предмет и решил забрать его домой, но тот сдетонировал у него в руках. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.
"Грубое нарушение элементарных правил минной безопасности стоило гражданину жизни. Взрывоопасный предмет, который он решил забрать домой из заминированной лесополосы, сдетонировал у него в руках", — говорится в сообщении.Важно
В Нестерянке, которая расположена в "серой" зоне, 52-летний мужчина в сумку с грибами положил кассетный элемент снаряда РСЗО, который нашел в траве. Снаряд сдетонировал и вызвал мужчине тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
Правоохранители рассказали, что свидетелем происшествия стал товарищ погибшего, который и вызвал полицию. Зато Нацполиция не сразу смогла получить доступ к телу погибшего из-за разбросанных в траве кассетных боеприпасов и других вероятных взрывоопасных "ловушек".
В результате полиции пришлось обратиться за квалифицированной помощью к взрывотехникам, после проведенных работ тело мужчины удалось эвакуировать.
Правила минной безопасности
Правоохранители призвали граждан избегать лесов, полей, парков, обочин дорог, разрушенных домов и мостов на территориях, где велись или ведутся активные боевые действия. Тогда как в случае обнаружения взрывоопасного предмета нужно:
- позвонить в полицию или ГСЧС — 102 или 101;
- не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами, поскольку они могут спровоцировать взрыв;
- указать место находки специалистам и сообщить время обнаружения.
Что запрещено делать:
- приближаться к взрывоопасному предмету;
- передвигать его и брать в руки;
- разбирать, бросать, бить по нему;
- разжигать рядом костер и бросать в него взрывоопасный предмет;
- приносить его домой.
Напомним, 9 ноября в Нацполиции рассказали, что в Одесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле из-за того, что водитель и его пассажиры отказались отдать ему деньги. Правоохранители отметили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме, который попросил подвезти его, а потом начал требовать деньги.
В апреле украинский офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Владислав Соколов заявил, что одной из самых опасных мин является ОЗМ-72 (лягушка/ведьма), она считается противопехотной миной, которая подпрыгивает в воздух с круговым подрывом.