Взял в руки часть снаряда РСЗО: в Запорожской области погиб грибник, подробности (фото)

В Нестерянке 52-летний мужчина нашел кассетный элемент снаряда РСЗО. Взрывоопасный предмет сдетонировал в его руках и вызвал тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, рассказали в полиции.

Related video

В Запорожской области мужчина нашел взрывоопасный предмет и решил забрать его домой, но тот сдетонировал у него в руках. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области.

"Грубое нарушение элементарных правил минной безопасности стоило гражданину жизни. Взрывоопасный предмет, который он решил забрать домой из заминированной лесополосы, сдетонировал у него в руках", — говорится в сообщении.

Важно

Захватил заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фонде (фото)

В Нестерянке, которая расположена в "серой" зоне, 52-летний мужчина в сумку с грибами положил кассетный элемент снаряда РСЗО, который нашел в траве. Снаряд сдетонировал и вызвал мужчине тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Правоохранители рассказали, что свидетелем происшествия стал товарищ погибшего, который и вызвал полицию. Зато Нацполиция не сразу смогла получить доступ к телу погибшего из-за разбросанных в траве кассетных боеприпасов и других вероятных взрывоопасных "ловушек".

В результате полиции пришлось обратиться за квалифицированной помощью к взрывотехникам, после проведенных работ тело мужчины удалось эвакуировать.

Правила минной безопасности

Правоохранители призвали граждан избегать лесов, полей, парков, обочин дорог, разрушенных домов и мостов на территориях, где велись или ведутся активные боевые действия. Тогда как в случае обнаружения взрывоопасного предмета нужно:

позвонить в полицию или ГСЧС — 102 или 101;

не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его;

прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами, поскольку они могут спровоцировать взрыв;

указать место находки специалистам и сообщить время обнаружения.

Что запрещено делать:

приближаться к взрывоопасному предмету;

передвигать его и брать в руки;

разбирать, бросать, бить по нему;

разжигать рядом костер и бросать в него взрывоопасный предмет;

приносить его домой.

Напомним, 9 ноября в Нацполиции рассказали, что в Одесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле из-за того, что водитель и его пассажиры отказались отдать ему деньги. Правоохранители отметили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме, который попросил подвезти его, а потом начал требовать деньги.

В апреле украинский офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Владислав Соколов заявил, что одной из самых опасных мин является ОЗМ-72 (лягушка/ведьма), она считается противопехотной миной, которая подпрыгивает в воздух с круговым подрывом.