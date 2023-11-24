Спонсоры терроризма: эксперт рассказал, откуда ХАМАС берет деньги на войну

ХАМАС, в частности, финансируется Ираном, Катаром и частными спонсорами, отметил Михал Войнарович. Военное крыло палестинской организации получает ежегодно от Тегерана около 100 млн долларов.

Related video

В Израиле продолжается противостояние между ЦАХАЛ и боевиками из палестинской террористической организации ХАМАС. В этой связи аналитик Польского института международных отношений Михал Войнарович 24 ноября рассказал в интервью Defence24 об источниках финансирования палестинского движения.

По словам эксперта, ХАМАС финансируется Ираном, Катаром и частными спонсорами. Организация также злоупотребляет поддержкой, направляемой в сектор Газа, который она контролирует, взимает налоги с этой территории и ведет различный бизнес в ближневосточном регионе.

"Источники финансирования организации ХАМАС сложны и могут быть разделены на внешние и внутренние. Она получает средства от своих союзников, в первую очередь от Ирана. По различным зарубежным оценкам, Тегеран предоставляет ХАМАСу до 100 млн долларов в год", — отметил Войнарович.

Лидер палестинских террористов Исмаил Хания в 2022 году признал, что ракеты дальнего радиуса действия, имеющиеся в распоряжении ХАМАС, поступают из-за рубежа. Это Иран, Сирии и другие стран, откуда они попадают в Газу через Египет. О поставках военной поддержки организации со стороны Тегерана сообщало и ЦРУ США, добавил эксперт.

При этом по оценкам израильских источников в органах безопасности, в прошлом году Иран значительно увеличил финансирование военного крыла ХАМАС — со 100 млн. долларов в год до примерно 350 млн. К этим средствам можно прибавить пожертвования от частных лиц, сторонников движения.

"Разумеется, ХАМАС также злоупотребляет поддержкой, направляемой в Газу в качестве гуманитарной помощи, в том числе и западными обществами", — сообщил Войнарович.

Важно

Все под контролем: как война на Ближнем Востоке повлияет на цены в Украине

Аналитик также упомянул рынок криптовалюты, который также стал заметным источником дохода боевиков. Кроме того ХАМАС контролирует сбор налогов в Газе, инвестируя деньги в бизнес. Например, на деньги, получаемые от спонсоров они покупают за рубежом товары, которые затем с прибылью продают в секторе Газа. Члены движения также покупают недвижимость за пределами анклава.

"В частности, в настоящее время средства аккумулируются за пределами сектора Газа, а не в его границах", — пояснил Войнарович.

В заключение эксперт озвучил приблизительную сумму, которая была потрачена на организацию палестинцами теракта 7 октября на территории Израиля. По его оценкам, стоимость его подготовки и проведения могла достигать одного миллиарда долларов.

Напомним власти Израиля и лидеры организации ХАМАС достигли договоренностей, которые предусматривают освобождение заложников и прекращение огня. О прекращении боевых действий будет объявлено 24 ноября утром, а освобождение пленных состоится лишь после обеда.