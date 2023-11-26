"Могли бы раздавить": победа над РФ возможна, если Запад будет воевать на стороне ВСУ, — эксперт

Россия намерена развязать Третью мировую войну, убежден майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. И если бы западные союзники это осознавали, то остановили бы путинскую армию еще в Украине.

Related video

Президент РФ Владимир Путин фактически рассматривает войну в Украине как один из эпизодов глобального противостояния с США и западным демократическим миром. Глава Кремля давно готовится к прямому конфликту со блоком НАТО, но так как российская армия застряла в Украине, вторжение в одну из стран Альянса остается вопросом времени. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZ.UA 26 ноября.

Военнослужащий отметил, что Россия с каждым днем усиливает свои вооруженные силы. Более того, преследуя свои геополитические планы, Москва создает так называемую "ось зла", куда входят, помимо РФ, Иран и Северная Корея, которые также готовятся в военному конфликту с НАТО.

Гетьман подчеркнул, что пока российские войска увязли на украинских фронтах, а "ось зла" не достигла критической мощи, у Запада есть время предотвратить наихудший сценарий, остановив Путина в Украине. Также майор считает, что если российскому лидеру удастся одержать победу в Украине, то на подготовку к вторжению в одну из стран НАТО России понадобится около шести лет.

Пятая статья НАТО

"Скорее всего, Путин может начать с Литвы, ведь он захочет пробить сухопутный коридор в Калининград – условный Сувалкский коридор", — прогнозирует Гетьман.

Он добавил, что в случае такой агрессии должна сработать пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности, однако, несмотря на всю военную мощь США, остается под вопросом вступят ли войска блока сразу в боевые действия.

"5 статья написана достаточно хитро. Там нет упоминания о том, что войска НАТО сразу вступают в боевые действия. Там говорится, что будут определенные консультации", — уточнил военнослужащий.

Третья мировая неизбежна

По словам Гетьмана, будущей мировой войны не избежать, но до сих пор в кругах политиков звучат слова о каких-то договоренностей с Москвой, а западные союзники колеблются в вопросах поставках Украине различного рода вооружений, например немецких дальнобойных ракет Taurus. Такие колебания даю возможность России нарастить свой военный потенциал, направив свою экономику на военные рельсы.

"Уже сейчас у них есть возможность произвести не менее трех ядерных бомб. Они уже производят новейшие гиперзвуковые ракеты и т.д. То же касается и Северной Кореи, которая уже запустила ракету в космос", — говорит Гетьман.

В силу этого, считает майор, Украине никогда не выиграть войну на истощение, и даже те 41 млрд долларов, которые может получить Киев в три раза меньше суммы, которую в РФ выделили на военное производство. Там речь идет о 124 миллиардах.

Победа над РФ возможна

Между тем ситуация выглядит странной, поскольку только ВВП России ниже развитых европейских стран, а бюджет Пентагона втрое больше чем бюджет всей РФ. С такой мощью западные союзники могли бы "просто раздавить" Россию, остановив Путина в Украине, если бы осознавали, что он намерен развязать третью мировую.

"Мы могли бы ее просто раздавить, если бы все эти страны осознали, что Кремль пытается развязать Третью мировую войну, и что надо всем вместе остановить его прямо здесь, в Украине, пока это возможно. Но нам дают крошки со стола", — отмечает Гетьман.

Важно

Готовится к затяжной войне: эксперт раскрыл тактику Путина по поводу Украины (видео)

В заключение он сказал, что для победы над Россией необходима западная коалиция, которая вместе с Украиной воевала бы против захватчиков. А для того, чтобы остановить укрепления мощи оси РФ — Иран — КНДР, необходимо чтобы вместе с украинскими войсками воевали солдаты из США, Германии, Великобритании и других союзников по НАТО.

"Сможем ли мы победить в этой войне? Пока Россия не окрепла, пока речь идет именно об этих войсках РФ, мы способны пусть не освободить все территории, но очень существенно порвать российскую армию… Надо быть готовым к тому, что война не закончится в следующем году, она будет продолжительная и очень тяжелая", — подытожил Гетьман.

Напомним, военный аналитики Роберт Кларк 23 ноября рассказал, что Иран поддерживает вторжение России в Украину, предоставляя ударные дроны Shahed, танковые и артиллерийские снаряды. По его словам, существует опасность, что Кремль также может получить от Ирана средства для остановки украинского контрнаступления.