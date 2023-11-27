Брату покойного нардепа-предателя Ковалева объявили подозрение из-за коллаборационизма: детали

По информации следствия, Юрий Ковалев вывозил украинское зерно в Россию, а его АЗС заправляли военную технику российской армии.

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Украинская Служба безопасности сообщила о подозрении депутату Херсонского областного совета Юрию Ковалеву, брату покойного нардепа-предателя Алексея Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, после оккупации Херсона подозреваемый поддержал присоединение к России и занял должность заместителя так называемого "губернатора" Владимира Сальдо по вопросам сельского хозяйства. Также он входит в "госдуму Херсонской области" от российской партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба СБУ

В частности, рассказывают в СБУ, благодаря его решению 20 предприятий области были перерегистрированы по законодательству РФ и переориентированы на нужды России. Одним из таких предприятий стал местный агрохолдинг. В спецслужбе говорят, что компания в этом году переправила в Россию украинского зерна на около 140 млн грн.

Кроме того, автозаправочные станции, которые контролирует Юрий Ковалев, вне очереди заправляли топливом российскую военную технику, среди которых танки и бронемашины.

Также сообщается, что компании Ковалева поставляли еду российским военным на блокпосты и систематически наполняли налогами российский бюджет. Так, в августе прошлого года его агрокомпания перечислила почти 3 млн российских рублей.

Украинские правоохранители сообщили Юрию Ковалеву подозрение в госизмене и коллаборационистской деятельности. Отмечается, что сейчас он находится на временно оккупированной территории Украины.

Предатель экс-нардеп Алексей Ковалев: что известно

Юрий Ковалев является братом бывшего народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, которому в июле прошлого года Государственное бюро расследований сообщило о госизмене. В частности, после полномасштабного вторжения России он остался на временно оккупированной части Херсонщины и занимался "волонтерской" деятельностью.

В конце августа 2022 года в СМИ сообщили, что экс-нардеп был расстрелян в своем частном доме. Также погибла его сожительница.

Напомним, недавно подозрение в госизмене объявили народному депутату Александру Дубинскому. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. В частности, это третье производство в котором фигурирует нардеп.

Также в конце октября одесский суд вынес приговор умершему заместителю оккупационной власти Херсонщины Кириллу Стремоусову.