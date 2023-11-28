Для российского истребителя Су-57 создали мини-БПЛА: как их будут использовать

В РФ хотят сделать так, чтобы самолет Су-57 управлял группой беспилотников разного назначения: ударные, разведывательные или для РЭБ.

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Российский истребитель Су-57 получил небольшие беспилотники, которые будут нестись на борту. БПЛА будут иметь различное назначение. Об этом сообщает "РИА Новости".

Источники издания утверждают, что истребитель 5 поколения Су-57 получил мини-беспилотники. Они будут выполнены в разных вариантах: ударные, разведывательные или радиоэлектронную борьбу. Беспилотники будут закреплены на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке.

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"Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — заявил источник издания.

С десяток мини-БПЛА позволят истребителям прорывать противовоздушную оборону путем перегрузки информационных каналов, а также благодаря сосредоточенному удару по системам ЗРК. Впервые о создании небольших БПЛА для Су-57 было заявлено в 2021 году. Кроме этого для управления беспилотников дорабатывали бортовое оборудование и программное обеспечение истребителя. Также создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия БПЛА с истребителем и между собой.

В издании утверждают, что до 2027 года Воздушно-космические силы РФ должны получить 76 истребителей Су-57. Сейчас в войске есть около 10-15 самолетов.

Напомним, 20 ноября в России запатентовали двухместный вариант истребителя Су-57. Вероятно, речь идет о самолетах для Индии.

28 сентября ВКС РФ получили новую партию истребителей 5 поколения Су-57.