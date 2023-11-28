Для російського винищувача Су-57 створили міні-БПЛА: як їх використовуватимуть

У РФ хочуть зробити так, щоб літак Су-57 керував групою безпілотників різного призначення: ударні, розвідувальні або для РЕБ.

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Російський винищувач Су-57 отримав невеликі безпілотники, які будуть нестись на борті. БПЛА матимуть різне призначення. Про це повідомляє "РІА Новини".

Джерела видання стверджують, що винищувач 5 покоління Су-57 отримав мінібезпілотники. Вони будуть виконані у різних варіантах: ударні, розвідувальні або радіоелектронну боротьбу. Безпілотники будуть закріплені на зовнішній підвісці та у внутрішньофюзеляжному відсіку.

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"Планується, що винищувач запускатиме одразу кілька дронів і здійснюватиме управління цією групою безпілотників", — заявило джерело видання.

З десяток міні-БПЛА дадуть змогу винищувачам проривати протиповітряну оборону шляхом перевантаження інформаційних каналів, а також завдяки зосередженому удару по системах ЗРК. Вперше про створення невеликих БПЛА для Су-57 було заявлено у 2021 році. Окрім цього для керування безпілотників доопрацьовували бортове обладнання та програмне забезпечення винищувача. Також створювався стенд для наземного відпрацювання системи взаємодії БПЛА із винищувачем та між собою.

У виданні стверджують, що до 2027 року Повітряно-космічні сили РФ мають отримати 76 винищувачів Су-57. Наразі у війську є близько 10-15 літаків.

Нагадаємо, 20 листопада у Росії запатентували двомісний варіант винищувача Су-57. Ймовірно, йдеться про літаки для Індії.

28 вересня ПКС РФ отримали нову партію винищувачів 5 покоління Су-57.