ЕС выделил дополнительно 194 млн евро на обучение украинских бойцов

Обучение в рамках Миссии военной помощи расширят для Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

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Совет ЕС принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения бойцов ВСУ в рамках Миссии военной помощи Евросоюза по поддержке Украины (EUMAM Ukraine). Об этом говорится в информации, размещенной на официальном сайте Евросоюза.

В Совете ЕС уточнили, что финансирование предоставят через Европейский фонд мира (EPF). Оно будет иметь форму необходимого летального и нелетального оборудования и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности. В целом финансовая сумма увеличена на 194 миллиона евро и составляет 255 миллионов евро.

"Целью сегодняшнего решения является продолжение поддержки в наращивании потенциала Вооруженных сил Украины, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание рост объема и сложность учебной программы", — говорится в сообщении.

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Эта поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава Вооруженных сил Украины и позволит государствам-членам ЕС обеспечить необходимое учебное оборудование и поставки.

"Только что страны-члены договорились об увеличении дополнительного финансирования учебной миссии для Украины, которая является одной из наших самых успешных миссий. Это примерно на 200 миллионов больше, что соответствует масштабам, которые растут, и сложности тренировок этой миссии, которая на данный момент уже подготовила 34 тысячи солдат", — прокомментировал решение высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге во вторник, 28 ноября.

Механизм обеспечения финансирования

European Peace Facility — это внебюджетный инструмент, направленный на повышение способности ЕС предотвращать конфликты, развивать мир и укреплять международную безопасность. Он позволяет финансировать оперативные действия с военными или оборонными последствиями в рамках Совместной внешней политики и политики безопасности (CFSP).

17 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о создании EUMAM Ukraine с начальным сроком действия два года.

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"Миссия является прямым ответом на запрос Украины о поддержке и обеспечивает индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов по проведению подготовки", — говорится в информации Совета ЕС.

В письме от 23 августа 2023 года украинская власть признала важный вклад EUMAM Ukraine и обратилась с просьбой о расширении обучения EUMAM Ukraine для Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Службы безопасности Украины для этих подразделений.

Кроме того, напомним, что страны Запада подготовили 100 тысяч бойцов для ВСУ. К подготовке личного состава привлечена коалиция из 32 государств-партнеров.

Также сообщалось, что 12 тысяч военных из Украины прошли обучение по стандартам НАТО. Речь идет о подготовке научно-педагогических работников, инструкторов и других специалистов.

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Напомним, Запад усилил подготовку младшего командного состава ВСУ, потому что Украина нуждается в офицерах. Западные специалисты отметили, что военное руководство Украины понимает, как важно создать в армии офицерский костяк. Согласно представленным данным, на Западе было обучено 3800 офицеров, еще 520 находятся в процессе обучения.

Ранее Фокус писал, как обучают украинских солдат во Франции. По словам французских инструкторов, их задача — сделать украинских солдат "более смертоносными и живучими".