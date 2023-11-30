Загадочная российская система в Черном море мешает дронам ВСУ: что известно

По оценкам аналитиков, в последние недели многочисленные надводные корабли в гавани Севастополя регистрировали свое местоположение как международный аэропорт, примерно в 8 км от гавани.

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РФ, вероятно, использует эффективную систему помех, которая размещается в Севастополе, а для защиты ключевой базы от украинских атак направляются дополнительные ресурсы. Об этом пишет Newsweek.

Сообщения об ошибках в позиционировании гражданских кораблей и данные радиолокационных спутниковых снимков дают основания предполагать, что ВС РФ применяют мощное устройство, создающее помехи в районе Севастополя. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщило издание Naval News.

По оценкам аналитиков, в последние недели многочисленные надводные корабли в гавани Севастополя регистрировали свое местоположение как международный аэропорт, примерно в 8 км от гавани. Помехи, которые зафиксировал спутник Европейского космического агентства в начале этого месяца, также указывают на наличие мощной системы РЭБ.

Предположение о том, что российские военные установили временные глушилки GPS как минимум на одном из своих военных кораблей, высказывались еще в июле 2023 года.

Сэмюэл Бендетт из Центра военно-морского анализа допускал, что Москва установила такие глушилки еще до полномасштабного вторжения.

"Россияне уже давно занимаются радиоэлектронной войной, и делают это довольно хорошо", — считает Джеймс Блэк из центра RAND Corporation.

РЭБ могут быть полезными наступательными инструментами и ключевыми для защиты от БПЛА. Москва унаследовала огромное количество систем РЭБ от СССР.

Блэк отметил, что Кремль использует РЭБ для электронного подавления беспилотников, при этом российские командиры и официальные лица не скрывают, что защищают "ключевые точки" на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что, по оценкам CNN, чтобы освободить больше территорий, Украине нужно вывести из строя мощную РЭБ ВС РФ.

Также сообщалось, что американские эсминцы толстеют, что объясняется особенностями модернизации кораблей ВМС США.