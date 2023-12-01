Лицо современной войны: какие уроки извлекли США из опыта Украины и Израиля, — эксперт

Военный аналитик Гари Андерсон отмечает, что морская пехота США из-за нехватки артиллерии и танков может оказаться неготова к войне такого масштаба, как в Украине или секторе Газа. По его словам, военное руководство "проспало за рулем" момент неактуальности американских сил.

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Силы Корпуса морской пехоты США вряд ли смогут сыграть значительную роль в современной войне без реструктуризации войск в рамках программы Force Design 2030. Об этом отчетливо свидетельствуют характер боевых действий в Украине и на территории сектора Газа, поэтому американским морпехам крайне важно извлечь уроки из этих конфликтов. Более подробно об этом рассказал военный аналитик и экс-начальник отдела планирования Экспедиционного корпуса морской пехоты США Гари Андерсон в материале Defence Post.

Артиллерия и противотанковое оружие в Украине

Эксперт прежде всего указал на прогнозы командующего морской пехотой генерала Дэвид Бергер, который предсказывал в начале войны катастрофический разгром российских бронетанковых колонн с применением украинцами противотанковых средств. На основе этого он рекомендовал отказаться от танковых сил морской пехоты США.

Однако командование ВСУ, вероятно, с этим не согласится, пишет Андерсон, поскольку танки были пунктом номер один в списке пожеланий по военной помощи Запада.

Украинцы также умело используют общую артиллерию среднего радиуса действия для наземного маневра. Единственная проблема — в количестве боеприпасов. И хотя Бергер не ликвидировал обычную артиллерию, он резко сократил арсенал корпуса морпехов.

ПТРК Javelin бойцов ВСУ

Танки в секторе Газа

Далее Андерсон отметил особенности применения тяжелой бронетехники израильской армии в городской застройке сектора Газа. По его словам, морская пехота США может извлечь некоторые уроки в плане применения тяжелых инженерных машин, хотя подобная тактика применялась американцами в иракских городах Фаллуджа и Рамади еще в 1990-х годах.

По мнению эксперта, танки позволяли маневрировать в городе от улицы к улице, обеспечивая укрытие для пехоты, а их защищенные броней пулеметы подавляли снайперские позиции противника. В то же время тяжелые саперы обеспечивали расчистку завалов и масштабные прорывы, что позволяло стрелкам переходить от здания к зданию, не подвергая себя опасности.

Израильские танки в секторе Газа

До сих пор израильтяне не несли больших потерь в пехоте, но если они осуществят свое намерение вновь занять анклав, то столкнутся с сопротивлением, требующим большого количества войск. На этом фоне численность войск становится критичной, убежден Андерсон.

"Корпус морской пехоты сократил численность и размер своих пехотных батальонов. Но городские бои требуют больших сил, хотя существует предел численности войск, которые можно вывести на городскую улицу в одно и то же время. В таком месте, как Газа, для поддержания оккупации легко могут понадобиться три дивизии", — пишет эксперт.

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В итоге Андерсон задается вопросом, будет ли Корпус морской пехоты США готов сыграть значительную роль в такой войне, например, как в Украине или в крупном городском конфликте, например, в Газе, отказавшись от танков, артиллерии и большого количества личного состава.

Эксперт подчеркнул, что с учетом характера современной войны, чиновники и командование Корпуса морской пехоты "проспали за рулем" момент неактуальности американских сил, которые могут оказаться не готовы к военным действиям такого масштаба, как в Украине и Израиле.

Ранее сообщалось, израильские войска с началом сухопутной операции применили свыше 100 тысяч артиллерийских снарядов, из них более 90 тысяч были выпущены по террористам в секторе Газа.