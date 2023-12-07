Пытался минировать зерновой коридор: в ВМС сообщили о ситуации после уничтожения вражеского Су-24М

После уничтожения бомбардировщика, как отмечают в командовании, зафиксировано снижение активности вражеской авиации.

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Ситуация после сбития российского бомбардировщика Су-24М изменилась — вчера Военно-морские силы не наблюдали активность вражеской авиации. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Представитель командования утверждает, что российский фронтовой бомбардировщик Су-24М, который летел над западной частью Черного моря в районе острова Змеиный и был сбит 5 декабря, пытался минировать украинский зерновой коридор. После его сбития ситуация изменилась.

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"Вчера мы не наблюдали активность авиации", — сказал Плетенчук.

Он выразил благодарность коллегам из Воздушных сил за то, что они помогают обеспечивать безопасность гражданского судоходства.

По его словам, единственная проблема по обеспечению безопасности, которая остается — это активность россиян в воздухе и применение огневого поражения с воздуха, в том числе, благодаря самолетам.

Добавим, что факт уничтожения украинской ПВО российского бомбардировщика в данном регионе может указывать на новые усилия Украины по срыву вражеских ударов по целям в западной части страны, в том числе и по объектам портовой инфраструктуры.

Фокус уже писал, как ЗРК Patriot без проблем сбили два самолета Су-35 над территорией РФ и Черным морем. Якобы "самые современные" системы противодействия, установленные на российских истребителях, не помешали этому.

21 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что западные системы Patriot, IRIS-T и NASAMS могут стать основой украинской противовоздушной обороны и заменить устаревшую технику времен СССР и будут составлять щит от Воздушных сил ВСУ.