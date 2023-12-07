За поддержку России украинские блогеры могут сесть на пожизненное, — ОГП (видео)

Мария Бурдейная объяснила, если блогеры действовали по собственной инициативе то к ним может быть применена меньшая мера наказания — до 8-10 лет лишения свободы.

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Блогеры, которые помогают России проводить подрывную деятельность Украины, могут быть пожизненно лишены свободы. Об этом в эфире "Неотвратимое наказание" рассказала заместитель начальника департамента Офиса Генпрокурора Мария Бурдейная.

Она объяснила, что Верховная Рада признала Россию государством-террористом, режим которого направлен на геноцид украинского народа. Поэтому оправдание действий России является фактически террористической деятельностью, которая наказывается уголовным кодексом.

По словам Марии Бурдейны, Конституция Украины предусматривает право на высказывание своей позиции и доступ к информации, однако в условиях военного положения некоторые права могут быть ограничены.

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В то же время если блогеры действовали по собственной инициативе и отрицали вооруженную агрессию России, то к ним может быть применена меньшая мера наказания — до 8-10 лет заключения.

Несмотря на это, наказывать за оправдание или отрицание войны могут не только блогеров, которые имеют много подписчиков, но и обычных украинцев, которые отрицают вооруженную агрессию России на неширокую аудиторию. Они также несут ответственность за свои действия.

Как рассказала заместитель начальника департамента ОГП, Верховный суд уже подтвердил приговор в отношении лица, которое имея небольшую аудиторию в интернете распространяло российские нарративы и отрицало вооруженную агрессию РФ. По словам Марии Бурдейны, на сегодня это является достаточно тяжким преступлением, такому человеку суд назначил 5 лет лишения свободы.

Также она пояснила, что Россия использует таких блогеров в собственных целях для оправдания своих преступлений и вербовки украинцев с пророссийской позицией, для дальнейшей работы на спецслужбы РФ.

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Отрицание вооруженной агрессии

В конце октября сообщалось, что на Львовщине будут судить блогера, который препятствовал представителям ТЦК вручать повестки. Кроме того, он призвал других людей препятствовать их деятельности.

Известно, что блогер оправдывал вооруженную агрессию России с 2014 года и обзывал украинских военных.

Вручение повесток он называл незаконными и все конфликты с представителями ТЦК он снимал на видео и публиковал в соцсети. За такую деятельность мужчине грозит до 8 лет заключения.

Также недавно правоохранители вручили подозрение киевскому блогеру. Злоумышленник в комендантский час прогуливался по улицам столицы и провоцировал военных и правоохранителей. Все это он транслировал в своих соцсетях.

В украинской службе безопасности сообщали, что такие видео были полезны пропагандистам в России, которые снимали фейковые сюжеты о ситуации в Украине. Также с помощью таких видео оккупанты могли отслеживать дислокацию украинских военных