"Как черт от ладана": Залужный и политика вещи не совместимые, — генерал ВСУ

По мнению генерала Кривоноса, в истории существуют примеры, когда профессиональные военные приобщались к политике и становились президентами стран. Однако главнокомандующий Залужный не собирается становиться политиком, потому что боится ее.

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Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос отметил, что истории известны примеры военных в политике. Однако это, по мнению генерала, не о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Такое мнение Сергей Кривонос высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Что касается политики и Залужного, то это вообще вещи несовместимые. Он страшится политики, как черт ладана, если можно так сказать. Залужный разбирается в войне и непосредственно этим занимается", — уверен военный.

И вспоминает, что есть исторические примеры, когда политики подталкивали военных заняться политикой.

"Вспомним того же Шарля де Голля (профессиональный военный, генерал, 18-й президент Франции. — Ред.) или Дуайта Эйзенхауэра (один из главных американских военачальников Второй мировой войны, 34-й президент США. — Ред.). Это два замечательных примера, когда провалы и проколы политиков привели к тому, что военные должны были идти в политику, чтобы исправить положение", — отметил генерал-майор.

При этом Кривонос высказал мнение, что, возможно, наши политики осознают, что они непрофессионально управляют государством. Поэтому, по словам генерала, тогда и становятся понятными попытки спровоцировать конфликт, когда его нет.

Призывы против Залужного — что произошло

26 ноября заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая обвинила Залужного в том, что он не предоставил "никакого плана действий на 2024 год" ни Ставке, ни комитету Верховной Рады. По мнению нардепа, главком должен уйти в отставку.

В Третьей штурмовой бригаде, комментируя заявление Безуглой, сказали, что "всем было бы намного лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных".

В то же время секретарь комитета ВР по нацбезопасности и обороне, народный депутат Роман Костенко отрицает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен был подавать какой-то план в комитет.

В понедельник, 27 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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"Мифическая фигура": украинцы видят в Залужном "нового Эйзенхауэра", — Spiegel

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк развеял слухи о том, что между Зеленским и Залужным сложился какой-то конфликт. В то же время он признал, что между президентом и главнокомандующим происходят "сложные" разговоры.