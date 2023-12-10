"Главное наше достижение": ветеран сравнил потери ВСУ и ВС РФ в войне (видео)

Украинская армия воюет меньшим количеством людей, чем ВС РФ. Соотношение населения стран не является определяющим, поскольку важно то, сколько людей каждая из стран выставила на фронт, рассказал экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

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Военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что главным достижением Украины в войне против Российской Федерации является соотношение потерь. Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

"Главное наше достижение — это соотношение потерь", — сказал Евгений Дикий.

Он отметил, что потери россиян в два-три раза больше, несмотря на то, что ВСУ были в наступлении, а ВС РФ — оборонялись. По словам Дикого, такое соотношение потерь прослеживается "по людям", тогда как в отдельных видах техники враг потерял до пяти раз больше.

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Евгений Дикий отметил, что все время украинская армия воюет меньшим количеством людей, чем ВС РФ. Причиной этого является не то, что Россия имеет больше населения, чем Украина.

"Постоянно происходит это передергивание, что Россия больше. Извините, воюет не площадь, не пустая Сибирь воюет — воюют люди. Так вот по населению Россия больше Украины где-то в три-четыре раза всего лишь", — пояснил он.

Экс-командир роты в батальоне "Айдар" сообщил, что у ВСУ нет задачи оккупировать Москву или дойти до Урала, бойцам нужно лишь "вынести врага со своей территории". Соотношение населения не является определяющим, поскольку важно то, сколько людей каждая из стран выставила на фронт. Он добавил, что вопрос только к Украине, почему все время отправляется на фронт меньше людей, чем у врага. В частности, это происходит не из-за меньшего количества населения, считает Дикий, а из-за того, что "не проводят как следует мобилизацию".

Напомним, 5 декабря представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что российские военные штурмуют украинские позиции с помощью пехоты из-за больших потерь бронетехники. По его словам, 70% техники не возвращается с поля боя.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 7 декабря рассказали, что темпы потерь ВС РФ близки к темпам мобилизации. В частности, за ноябрь на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты потеряли почти 11 тысяч человек погибшими и ранеными.