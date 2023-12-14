Присмотр медиков и тяжелые процедуры: в ГУР рассказали о лечении жены Буданова (видео)

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что всю медицинскую помощь пострадавшим оказывали в Украине. Сейчас продолжается внутреннее расследование и, по возможности, результаты будут объявлены.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что жену Кирилла Буданова Марианну и сотрудников ГУР отравили тяжелыми металлами. Сейчас пострадавших выписали из больницы, они находятся под наблюдением врачей. Об этом он сообщил в интервью Radio NV.

"Прошло лечение в формате госпитализации, сейчас выписаны из больницы, но продолжается наблюдение врачей и курс лечения будет достаточно длительным", — рассказал Юсов.

Также представитель ГУР добавил, что "процедуры тяжелые и требуют дальнейшего надзора".

По его словам, все лечение произошло в Украине и осуществлялось украинскими специалистами-медиками.

Юсов об отравлении жены Буданова и сотрудников ГУР. Смотреть с 10:40

Кроме того, Юсов подтвердил информацию о том, что жену Буданова и сотрудников ГУР отравили тяжелыми металлами. В частности, ртутью и мышьяком, содержание которых кратно превышает все допустимые нормы.

Представитель ГУР отметил, что сейчас продолжается внутреннее расследование и по возможности, результаты будут объявлены.

Отравление жены Буданова — детали

Отметим, 28 ноября журналисты издания "Бабель" сообщили, что Марианна Буданова, жена главы ГУР Кирилла Буданова, оказалась в больнице с симптомами отравления. Позже стало известно, что пострадали и другие сотрудники: отмечалось, что это были не рядовые люди в разведке.

Согласно предварительным предположениям, неизвестные злоумышленники могли использовать для преступления мышьяк или ртуть. Также указывали, что вещество, которое попало внутрь организмов пострадавших, не имело запаха и вкуса. Симптомы первыми проявились у жены Буданова, поскольку она имеет "более хрупкое" телосложение, пояснили источники медиа.

Неназванные источники журналистов также рассказали, каково состояние здоровья Кирилла Буданова. Мужчина не почувствовал симптомы отравления: "У него ничего не обнаружили", — заявили собеседники СМИ.

2 декабря в Офисе президента обнародовали некоторые данные о ходе расследования инцидента в ГУР. Согласно предварительным результатам, отравление могли осуществить"законсервированные агенты Кремля". Чиновники напомнили, что российская агентура насаждалась в Украине все 30 лет независимости. А сейчас шпионы могут приезжать даже из "третьих стран".

Напоминаем, 6 декабря на оккупированных территориях РФ произошло несколько эксцессов. Например, ночью стая беспилотников атаковала Крымский полуостров. Представители ГУР Минобороны объяснили, что удалось попасть по нефтебазе под Феодосией. Днем прогремел взрыв в центре Луганска: произошло обезвреживание коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами.