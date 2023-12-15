Оккупанты атаковали Кировоградскую область: ВСУ уничтожили вражескую ракету, – ОВА

По данным главы администрации Андрея Райковича, российская ракета была уничтожена в Кропивницком районе.

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В пятницу, 15 декабря Вооруженные силы Российской Федерации запустили ракету в сторону Кировоградской области. Силам ПВО удалось уничтожить воздушную цель, сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

"Во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили ракету в Кропивницком районе. Предварительно — без пострадавших и разрушений. Спасибо нашим ПВО" — написал Райкович.

По данным издания "Суспільне", взрыв в Кропивницком прогремел в 16:49.

Минутой ранее, в 16:48, Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеская ракета изменила направление в сторону Кропивницкого. До этого она двигалась в направлении Кривого Рога.

В командовании предупреждали, что существует угроза применений авиационных средств поражения, ведь зафиксирована активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря Украина оказалась под ударом группы дронов-камикадзе Shahed-136, которые РФ запустила из Краснодарского края. По данным ВС ВСУ мобильные огневые группы ВСУ сбили все вражеские устройства, летевшие над южными и центральными областями.

Кроме того, 14 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по территории Украины аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Были зафиксированы прилеты в район Староконстантинова Хмельницкой области.