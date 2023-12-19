"Мы все здесь контуженные": на Киевщине охранники избили ветерана ВСУ с нервным расстройством, — СМИ

Охранники больницы обвинили мужчину в том, что он не хочет служить в армии, рассказали журналисты. После этого они его ударили и заковали в наручники.

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Бывший гранатометчик ВСУ Алексей Иванин почувствовал обострение тревожного расстройства и обратился за помощью в больницу в Боярке Киевской области. Однако в больнице ему не помогли. Зато охранники медучреждения его избили и заставили искать помощь в другом месте. О деталях чрезвычайного происшествия с ветераном рассказали на портале "24 канал" 19 декабря.

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Журналисты портала рассказали, что история с Иваниным произошла 4 декабря. 20-летний мужчина, который имеет инвалидность 3 степени вследствие стойкого тревожно-депрессивного расстройства, около 2 часов ночи почувствовал ухудшение своего состояния — росла тревога, начал наносить себе ранения. Поэтому позвонили медикам, чтобы получить соответствующую врачебную помощь.

"Я в неконтролируемом состоянии покалечил себя, имел резаную рану на руке. Скорая приехала вместе с полицией, поскольку квалифицировала это как попытку суицида".

Врачи приехали после пятого звонка и завезли в Центральную районную больницу Киево-Святошинского района в городе Боярке, говорится в статье на портале. Некоторое время помощь не оказывали, поэтому мужчина решил уточнить, когда это произойдет. Для этого подошел к охранникам, рассказал о ситуации. Вместо объяснений получил ответ в грубой форме: его обвинили во лжи и в том, что он хочет сбежать от армии.

"Мы все здесь такие контуженные, все здесь воевали, так что не надо нам здесь врать", — цитируют журналисты слова охранников.

После этого, рассказал мужчина, охранники его избили, заковали в наручники и поставили на колени. В итоге он решил уйти из медучреждения. В статье объясняют, что ветеран получил травмы — их зафиксировали в другой больнице. Также публикуют фото справки из травмпункта, где описано, что у пострадавшего — гематомы на лице и туловище, резаная рана на левом предплечье.

Справка из травмпункта Иванина Фото: 24 канал

Кроме того, журналисты показали, как выглядел Иванин после избиения. На фотографиях — следы ушибов под глазом и на спине.

Алексей Иванин — синяки из-за избиения Фото: 24 канал Следы травм Иванина Фото: 24 канал

Избиение ветерана ВСУ — детали

На портале рассказали, что Иванин — бывший гранатометчик, который воевал в АТО в 2021 году, получил ранения в первые месяцы вторжения РФ в 2022 году и в итоге был уволен из армии из-за заболеваний, связанных со службой. В заключении военно-медицинской экспертизы указано, что у него диагностировано стойкое и резко выраженное тревожно-депрессивное расстройство и ряд других хронических болезней.

Заключение военно-врачебной комиссии в отношении Иванина ВВК — о травмах Иванина вследствие службы в армии Свидетельство о болезни Иванина

Журналисты получили объяснения от медицинского учреждения относительно событий 4 декабря. В ответе указано, что охраной занимается ЧП "Волк" — именно его работники дежурили во время инцидента с Иваниным. Также заверили, что проводят служебное расследование.

Правоохранители из ГУ Национальной полиции Киевской области сообщили, что зарегистрировали жалобу ветерана на избиение. Ею будут заниматься в Бучанском районном управлении полиции.

На странице Facebook Киевской областной полиции пока нет комментариев относительно инцидента.

Отметим, в ноябре в Киеве произошел другой инцидент с ветераном ВСУ. В СМИ рассказали об инциденте с группой граждан, которых подозревают в мошенничестве при сборе средств на нужды Сил обороны. Также экс-военные-активисты предупреждали общественность о некачественных турникеты, которые покупались Медицинскими силами ВСУ.