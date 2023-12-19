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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Ми всі тут контужені": на Київщині охоронці побили ветерана ЗСУ з нервовим розладом, — ЗМІ

Ветеран ЗСУ Олексій Іванін, побиття військового, ветеран лікарня, скандал у лікарні, лікарня побиття людини
Фото: 24 канал | Ветеран Олексій Іванін, якого побили охоронці

Охоронці лікарні звинуватили чоловіка у тому, він не хоче служити у війську, розповіли журналісти. Після цього вони його вдарили та закували в кайданки.

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Колишній гранатометник ЗСУ Олексій Іванін відчув загострення тривожного розладу і звернувся за допомогою до лікарні в Боярці на Київщині. Однак у лікарні йому не допомогли. Натомість охоронці медзакладу його побили й примусили шукати допомогу в іншому місці. Про деталі надзвичайної події з ветераном розповіли на порталі "24 канал" 19 грудня.

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Журналісти порталу розповіли, що історія з Іваніним сталась 4 грудня. 20-річний чоловік, який має інвалідність 3 ступеню внаслідок стійкого тривожно-депресивного розладу, близько 2 год. ночі відчув погіршення свого стану — зростала тривога, почав завдавати собі поранень. Тому зателефонували медикам, щоб отримати відповідну лікарську допомогу.

"Я в неконтрольованому стані покалічив себе, мав різану рану на руці. Швидка приїхала разом з поліцією, оскільки кваліфікувала це як спробу суїциду".

Лікарі приїхали після п'ятого дзвінка і завезли до Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району у місті Боярці, ідеться у статті на порталі. Певний час допомогу не надавали, тому чоловік вирішив уточнити, коли це станеться. Для цього підійшов до охоронців, розповів про ситуацію. Замість пояснень отримав відповідь в грубій формі: його звинуватили у брехні і у тому, що він хоче втекти від армії.

"Ми всі тут такі контужені, всі тут воювали, так що не треба нам тут брехати", — цитують журналісти слова охоронців.

Після цього, розповів чоловік, охоронці його побили, закували у кайданки і поставили на коліна. Врешті він вирішив піти з медзакладу. В підсумку, пояснюється у статті, ветеран отримав травми — їх зафіксували у іншій лікарні. Також публікують фото довідки з травмпункту, де описано, що у постраждалого — гематоми на обличчі і тулубі, різана рана на лівому передпліччі.

Довідка, побиття ветерана Fullscreen
Довідка з травмпункту Іваніна
Фото: 24 канал

Крім того, журналісти показали, як виглядав Іванін після побиття. На світлинах — сліди ударів під оком і на спині.

Ветеран ЗСУ, Олексій Іванін, побиття ветерана Fullscreen
Олексій Іванін - синяки через побиття
Фото: 24 канал
Травми Іваніна, синяки від побиття Fullscreen
Сліди травм Іваніна
Фото: 24 канал

Побиття ветерана ЗСУ — деталі

На порталі розповіли, що Іванін — колишній гранатометник, який воював у АТО у 2021 році, отримав поранення у перші місяці вторгнення РФ у 2022 році та в підсумку був звільнений з армії через захворювання, пов'язані зі службою. У висновку військово-медичної експертизи вказано, що у нього діагностовано стійкий та різко-виражений тривожно-депресивний розлад та низка інших хронічних хвороб.

Висновок ВЛК, опис ситуації Fullscreen
Висновок військо-лікарської комісії щодо Іваніна
Висновок ВЛК, хвороби ветерана Fullscreen
ВЛК - про травми Іваніна внаслідок служби в армії
Свідоцтво про хворобу, ветеран Іванін Fullscreen
Свідоцтво про хворобу Іваніна
Висновок ВЛК, опис ситуації
Висновок ВЛК, хвороби ветерана
Свідоцтво про хворобу, ветеран Іванін

Журналісти отримали пояснення від медичного закладу щодо подій 4 грудня. У відповіді вказано, що охороною займається ПП "Вовк" — саме його працівники чергували під час інциденту з Іваніним. Також запевнили, що проводять службове розслідування.

Правоохоронці з ГУ Національної поліції Київської області повідомили, що зареєстрували скаргу ветерана на побиття. Нею будуть займатись у Бучанському районному управлінні поліції.

На сторінці Facebook Київської обласної поліції поки що немає коментарів щодо інциденту.

Зазначимо, у листопаді у Києві стався інший інцидент з ветераном ЗСУ. У ЗМІ розповіли про інцидент з групою громадян, яких підозрюють у шахраюванні при збиранні коштів на потреби Сил оборони. Також ексвійськові-активісти попереджали громадськість про неякісні турнікети, які купувались Медичними силами ЗСУ.