Флот морских дронов: Украина может производить передовые системы вооружения , — NYT

По мнению военных экспертов, наибольший потенциал Украины заключается в боевых испытаниях инновационных систем, которые могут опередить старые образцы военной техники.

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Американские военные предлагают Украине принять стратегию "удерживать и производить", делая акцент на удержании существующей территории и одновременно развивая потенциал для производства собственного оружия. Нарастив производство беспилотников и дальнобойных ракет Киев может вынудить Москву рассмотреть возможность переговоров к концу следующего года или в 2025 году. Об этом пишет The New York Times.

Авторы материала отмечают успешную боевую работу украинских морских беспилотников, который навели ужас на российские корабли Черноморского флота. Атаки морских дронов, пишут обозреватели, стали ярким пятном на фоне контрнаступления Сухопутных сил в текущем году.

"Использование морских беспилотников подчеркивает дальнейший путь Украины в борьбе с Россией. Идея состоит в том, чтобы дополнить оружие, поставляемое западными партнерами, вооружением, произведенным внутри Украины, включая инновационные системы, подобные морскому беспилотному флоту", — пояснили авторы публикации.

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В статье также отмечается, что украинцам в обозримом будущем придется полагаться в значительной степени на военную помощь, но в Белом доме поощряют создание совместных предприятий между американскими и украинскими производителями оружия.

Поскольку украинское наступление сейчас застопорилось, а шансы на продвижение по суше невелики, целью будет создание достаточно убедительной угрозы с помощью беспилотников и ракет дальнего радиуса действия.

По мнению военного аналитика Сергея Грабского, несмотря на проблемы в украинском ВПК, украинские оружейники сумели обеспечить армию на 20% отечественным оборудованием. Так украинские предприятия производят бронемашины и танки, самоходные гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты с лазерным наведением.

Однако, по мнению военных экспертов, ее наибольший потенциал заключается в боевых испытаниях инновационных систем, которые могут опередить старые образцы военной техники. И одним из перспективных направлений может стать создание флота морских беспилотных аппаратов.

Напомним, в ВСУ допустили возможность угрозы для гражданских судов от нового российского морского беспилотного аппарата. Как рассказала спикер пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, со стороны РФ уже звучали заявления по поводу того, что корабли будут воспринимать как законные военные цели.