Почти удалось: в РФ планировали покушение на конструктора БПЛА "Ланцет", — СМИ

Чтобы ликвидировать разработчика "Ланцетов", планировали подложить взрывное устройство, изготовленное из подшипников, уверяют российские спецслужбы.

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ФСБ РФ задержала жителя Ижевска, который якобы планировал покушение на разработчика барражирующего боеприпаса "Ланцет". Событие произошло 19 декабря, а 20 декабря стало известно имя подозреваемого и какая организация его "завербовала". О деталях дела рассказали в российском медиа Astra.

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В заметке Astra ссылается на собственные анонимные источники. Источники утверждают, что россиянина зовут Павел Лекомцев, живет в Ижевске, ему 33 года. Следственные органы предположили, что он согласился сотрудничать с проукраинскими добровольцами из Легиона "Свобода России". Согласно плану, разработчика БПЛА "Ланцет" и владельца компании Zala Aero Александра Захарова планировали взорвать.

Конструктор "Ланцетов" Александр Захаров Фото: Из открытых источников

Согласно российскому законодательству, если Лекомцева признают виновным в подготовке теракта и участии в работе экстремистской организации, он может оказаться в тюрьме на 20 лет.

Как выглядит подозреваемый в покушении на Захарова пока не известно. Однако 19 декабря ФСБ РФ опубликовала кадры его задержания: лицо мужчины заблюрено, а событие произошло в коридоре жилого дома. Гражданин во время задержания, свидетельствует видео, совсем не сопротивлялся.

Задержание россиянина в Ижевске Фото: Скриншот Подозреваемый в покушении на разработчика дронов Фото: Скриншот

Также показали сарай, где подозреваемый якобы изготавливал взрывное устройство из разобранных подшипников.

Помещение под Ижевском, где "террорист" создавал взрывное устройство Фото: Скриншот

В Telegram-канале Легиона "Свобода России" пока нет комментариев относительно событий в Ижевске.

Оружие РФ — детали производства дронов

Отметим, в медиа провели расследование относительно масштабов производства дронов для ВС РФ. Согласно данным расследования, за несколько месяцев Россия сможет нарастить выпуск до 1 млн устройств в месяц.

В Ижевске, где должно было состояться покушение на конструктора "Ланцетов", есть несколько площадок, на которых занимаются дронами, выяснили аналитики. Они локализовали несколько помещений — торговые площадки, заводы, — в которых россияне создали цеха для выпуска "Ланцетов", а также других видов беспилотников для ВС РФ.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил, что планируется нарастить выпуск дронов до 1 млн в мес. Между тем обозреватель немецкого издания Bild отметил, что ВСУ пока имеет лишь четверть БПЛА, которые нужны для замены западной артиллерии.