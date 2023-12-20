Майже вдалося: у РФ планували замах на конструктора БПЛА "Ланцет", — ЗМІ

Щоб ліквідувати розробника "Ланцетів", планували підкласти вибуховий пристрій, виготовлений з підшипників, запевняють російські спецслужби.

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ФСБ РФ затримала жителя Іжевська, який начебто планував замах на розробника баражуючого боєприпасу "Ланцет". Подія відбулась 19 грудня, а 20 грудня стало відомо ім'я підозрюваного і яка організація його "завербувала". Про деталі справи розповіли у російському медіа Astra.

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У дописі Astra посилається на власні анонімні джерела. Джерела стверджують, що росіянина звати Павло Лекомцев, живе в Іжевську, має 33 роки. Слідчі органи припустили, що він погодився співпрацювати з проукраїнськими добровольцями з Легіону "Свобода Росії". Згідно з планом, розробника БПЛА "Ланцет" та власника компанії Zala Aero Олександра Захарова планували підірвати.

Конструктор "Ланцетів" Олександр Захаров Фото: З відкритих джерел

Згідно з російським законодавством, якщо Лекомцева визнають винним в підготовці теракту та участі у роботі екстремістської організації, він може опинитись у тюрмі на 20 років.

Як виглядає підозрюваний у замаху на Захарова поки що не відомо. Однак 19 грудня ФСБ РФ опублікувала кадри його затримання: обличчя чоловіка заблюрене, а подія відбулась у коридорі житлового будинку. Громадянин під час затримання, свідчить відео, зовсім не опирався.

Затримання росіянина у Іжевську Фото: Скриншот Підозрюваний у замаху на розробника дронів Фото: Скриншот

Також показали сарай, де підозрюваний начебто виготовляв вибуховий пристрій з розібраних підшипників.

Приміщення під Іжевськом, де "терорист" створював вибуховий пристрій Фото: Скриншот

У Telegram-каналі Легіону "Свобода Росії" поки що немає коментарів щодо подій в Іжевську.

Зброя РФ — деталі виробництва дронів

Зазначимо, у медіа провели розслідування щодо масштабів виробництва дронів для ЗС РФ. Згідно з даними розслідування, за кілька місяців Росія зможе наростити випуск до 1 млн пристроїв на місяць.

В Іжевську, де мав відбутись замах на конструктора "Ланцетів", є кілька майданчиків, на яких займаються дронами, з'ясували аналітики. Вони локалізували кілька приміщень — торгові майданчики, заводи, — в яких росіяни створили цехи для випуску "Ланцетів", а також інших видів безпілотників для ЗС РФ.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що планується наростити випуск дронів до 1 млн на міс. Тим часом оглядач німецького видання Bild зауважив, що ЗСУ поки що має лише чверть БПЛА, які потрібні для заміни західної артилерії.