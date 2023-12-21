Обучение пилотов на F-16: Умеров рассказал о переговорах с министром обороны Португалии

По словам министра, он пригласил компании Португалии к соинвестированию в украинское оборонное производство.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с коллегой из Португалии Хеленой Каррейраш. Об этом он написал у себя в X (ранее Twitter).

По словам министра, речь шла об обучении украинского персонала пользоваться западніми истребителями F-16.

"Состоялся продуктивный разговор с министром национальной обороны Португалии Хеленой Каррейраш. Благодарен за поддержку, которую Португалия оказала Украине. Обсудили подготовку украинского технического и вспомогательного персонала для F-16 и участие Португалии", — написал политик.

Кроме того, по словам Умерова, он также подчеркнул важность локализации промышленности в Украине, а также пригласил компании Португалии к соинвестированию в украинское оборонное производство.

Рустем Умеров провел переговоры с Минобороны Португалии Фото: Скриншот

Напомним, что эксперты назвали ключевую проблему эффективного применения F-16 в Украине. По мнению некоторых специалистов, из-за особенностей конструкции истребителя, а именно, размещения воздухозаборника, F-16 будет проблематично эксплуатировать на украинских аэродромах. Однако авиация может быть размещена в соседних с Украиной странах.

Также 19 декабря в ВСУ рассказали об обучении украинских летчиков на F-16. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинские пилоты проходят подготовку в США, Дании и Великобритании. Есть также другие страны, где обучаются прочие авиационные специалисты.