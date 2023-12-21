Навчання пілотів на F-16: Умєров розповів про переговори з міністром оборони Португалії

За словами міністра, він запросив компанії Португалії до співінвестування в українське оборонне виробництво.

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з колегою з Португалії Хеленою Каррейраш. Про це він написав у себе в X (раніше Twitter).

За словами міністра, йшлося про навчання українського персоналу користуватися західними винищувачами F-16.

"Відбулася продуктивна розмова з міністром національної оборони Португалії Хеленою Каррейраш. Вдячний за підтримку, яку Португалія надала Україні. Обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та участь Португалії", — написав політик.

Крім того, за словами Умєрова, він також підкреслив важливість локалізації промисловості в Україні, а також запросив компанії Португалії до співінвестування в українське оборонне виробництво.

Рустем Умєров провів переговори з Міноборони Португалії Фото: Скриншот

Нагадаємо, що експерти назвали ключову проблему ефективного застосування F-16 в Україні. На думку деяких фахівців, через особливості конструкції винищувача, а саме, розміщення повітрозабірника, F-16 буде проблематично експлуатувати на українських аеродромах. Однак авіація може бути розміщена в сусідніх з Україною країнах.

Також 19 грудня у ЗСУ розповіли про навчання українських льотчиків на F-16. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українські пілоти проходять підготовку у США, Данії та Великій Британії. Є також інші країни, де навчаються інші авіаційні фахівці.