Гибнут и бунтуют: ВС РФ теряют роты в полном составе в боях под Крынками, — ISW

Под Крынками российские военные по 20 суток сидят в окопах без воды и еды. Тех, кто бунтует, бросают в ямы.

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Подразделения десантников ВС РФ теряют сотни солдат, пытаясь выбить бойцов ВСУ с левобережного плацдарма под Крынками. В течение последних дней там погибла целая рота, жалуются родственники мобилизованных россиян. Между тем солдаты бунтуют и не желают участвовать в смертельных боях. О ситуации на левобережье Херсонщины по состоянию на 25 декабря говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном на портале аналитиков.

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Пережили 30 атак: ВСУ удерживают позиции в Крынках, несмотря на удары БПЛА, — ISW (карты)

В отчете указано, со ссылкой не Генштаб ВСУ и российских военкоров, что под Крынками не произошло сдвигов на линии фронта. На сегодня продолжаются бои, в которых украинцы с помощью активного использования беспилотников наносят потери десантникам ВС РФ. Также на данном отрезке фронта эффективно действуют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны. Враг при этом несет такие потери, что это невозможно скрыть: матери записывают видео с жалобами, а случайные свидетели выкладывают записи российских "бунтов".

Ситуация на Херсонском направлении по состоянию на 25 декабря 2023 года Фото: ISW

Бои под Крынками — детали потерь РФ

Аналитики нашли в сети несколько видео, подтверждающих потери ВС РФ под Крынками. Одна из записей опубликована в Telegram-канале "Мобилизация Новости". В коротком ролике россиянка Наталья Карпук рассказывает о гибели целой роты десантников 337 полка российской армии. Также утверждает, что россияне сидят "по 20 суток в окопах без воды и еды", не имеют никакой поддержки. Также она просит не посылать "на мясо" ее сына Сергея.

Россиянка жалуется на потери ВС РФ на левобережье Фото: Скриншот

На другом видео показано, как российское командование реагирует на попытки десантников "бунтовать". Для этого мужчин раздевают и в таком виде заставляют прыгать в ямы. Таким образом наказывают десантников 345 полка, которые отказывались выполнять приказы командиров.

Кадры неповиновения десантников ВС РФ на левобережье Фото: Скриншот

Также аналитики вспомнили о потере нескольких самолетов ВС РФ, которые сбили на южном фронте. С этих самолетов запускали КАБы по позициям ВСУ, подлетая на 50-70 км к линии фронта. Однако теперь активность запуска авиабомб существенно уменьшилась. Вместо них россияне начали активнее использовать беспилотники, указывается в отчете ISW.

Отметим, Генштаб ВСУ утром 25 декабря сообщил о текущей ситуации на Херсонском направлении. Указывается, что ВС РФ несут здесь ощутимые потери, но продолжают штурмы. В частности, за прошедшие сутки состоялось 23 попытки противодействовать попыткам Сил обороны расширить левобережный плацдарм.

Левобережный плацарм ВСУ на Херсонщине Фото: DeepState

Между тем ранее Фокус рассказывал другие детали о событиях на Херсонщине, где осенью 2023 года образовалась серая зона, которая тянется от Голой Пристани до Крынок. Например, 24 декабря военный обозреватель рассказал, что ВС РФ сосредоточили на левобережье группировку, размером 64 тыс. человек. Однако, несмотря на такие ресурсы, Кремль терпит здесь "тотальный позор". 22 декабря партизаны группы "Атеш" обнаружили эшелон в Крыму, нагруженный САУ "Гвоздика". Указывали, что возможное направление движения САУ — Крынки.