"В небе что-то загорелось": в российском Ейске прогремели взрывы (видео)

По словам местных жителей, было слышно два взрыва. В местной администрации заявили, что в городе якобы происходили учения, при этом очевидцы сообщали о работе ПВО.

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В российском городе Ейск Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом 26 декабря сообщают в местом Telegram-канале "Подслушано в Ейске".

По словам местных жителей, в 18:39 было отчетливо слышно два мощных взрыва в районе местного гипермаркета, сообщалось о работе ПВО.

"В небе что-то загорелось, похоже что-то сбили?" — пишут жители Ейска.

В Минобороны России пока не комментировали взрывы в городе. При этом в администрации Ейского района сообщили, что в городе якобы проходили учения.

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"Грохот, который был слышен по всему городу сегодня примерно в 19:36, оказался учебным. Такая информация поступила из пресс-службы администрации Ейского района. Призываем всех жителей Ейского района не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников", — говорится в сообщении местного Telegram-канала.

Судя по карте Ейска, гипермаркет в Ейске — это магазин "Магнит Экстра" на Богдана Хмельницкого, 81, расположенный недалеко от побережья.

Город Ейск на карте

Взрывы в Ейске

Отметим, что днем ранее местные жители также сообщали о взрывах в Ейске. Очевидцы сообщали о сильном грохоте, некоторые предположили, что бы уничтожен российский самолет.

Напомним, ночью на 26 декабря в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Воздушных силах подтвердили поражение корабля из состава Черноморского флота РФ "Новочеркасск".