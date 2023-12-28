Десятки тысяч человек: ВС РФ подтягивают на юг Украины резервы из Крыма, — командование

Все штурмы, которые проводит враг преимущественно являются пешими, с использованием пехоты и почти без поддержки бронированной техники. Однако ВСУ трудно удерживать позиции.

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На южном направлении российские войска пытаются привлекать дополнительные ресурсы из оккупированного Крыма. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам ВС РФ удерживают на юге Украины десятки тысяч личного состава и сотни единиц техники.

"Мы видим постоянные маневры. Это количество достаточно существенно колеблется в связи с развитием событий вдоль всей линии фронта. Время от времени у россиян возникает необходимость подтягивания сил именно на южное направление с восточного", — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты также обращаются к дополнительным резервам, которые перебрасывают из оккупированного Крыма.

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"Критического изменения в тактике нет, есть изменение в количестве, плотности этих ударов. Оккупанты стали очень взвешенно подходить к использованию тактической авиации с учетом того, что были поражены на этом направлении самолеты. Они пытаются выискивать другие рубежи пуска так, чтобы не подвергать опасности свои самолеты", — рассказала она.

Наталья Гуменюк отметила, что на левом берегу Херсонщины ситуация остается напряженной, а ВСУ трудно удерживать позиции.

"ВСУ очень трудно удается удерживать позиции. Все штурмы, которые применяет враг преимущественно являются пешими, с использованием пехоты. Однако, это происходит почти без поддержки бронированной техники, потому что она очень плотными рядами стоит сожженная вокруг этого рубежа и демонстрирует врагу что будет с ним, когда он продвинется чуть дальше", — сказала она.

По ее информации, оккупанты за сутки нанесли по югу 7 ударов управляемыми авиабомбами.

"Враг пытался бить по прибрежной инфраструктуре правого берега, пытаясь остановить поставки в Силы обороны, которые на левом берегу удачно отражают штурмы врага. Их за минувшие сутки было 10", — добавила Гуменюк.

По ее словам, за минувшие сутки Силы обороны отбили 13 вражеских атак, в результате чего ВС РФ с потерями отступили на позиции, с которых пришли. Кроме того, по словам Гуменюк, на юге оккупанты изменили тактику обстрелов.

"Когда один выпускает КАБы, другой пытается его прикрывать. Если раньше это были групповые налеты и пуски КАБов с нескольких направлений, то сегодня мы наблюдаем именно такую тактику", — добавила спикер.

Напомним, что ВС РФ теряют роты в полном составе в боях под Крынками. Под Крынками российские военные по 20 суток сидят в окопах без воды и пищи. Тех, кто бунтует, бросают в ямы.

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