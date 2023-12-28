Десятки тисяч осіб: ЗС РФ підтягують на південь України резерви з Криму, — командування

Всі штурми, які проводить ворог переважно є пішими, з використанням піхоти і майже без підтримки броньованої техніки. Проте ЗСУ важко утримувати позиції.

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На південному напрямку російські війська намагаються залучати додаткові ресурси з окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами ЗС РФ утримують на півдні України десятки тисяч особового складу і сотні одиниць техніки.

"Ми бачимо постійні маневри. Ця кількість досить суттєво коливається у зв’язку з розвитком подій вздовж всієї лінії фронту. Час від часу у росіян виникає необхідність підтягування сил саме на південний напрямок зі східного", — наголосила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти також звертаються до додаткових резервів, які перекидають з окупованого Криму.

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"Критичної зміни в тактиці нема, є зміна в кількості, щільності цих ударів. Окупанти стали дуже виважено підходити до використання тактичної авіації з урахуванням того, що були уражені на цьому напрямку літаки. Вони намагаються вишукувати інші рубіжі пуску так, щоб не наражати на небезпеку свої літаки", — розповіла вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що на лівому березі Херсонщини ситуація залишається напруженою, а ЗСУ важко утримувати позиції.

"ЗСУ дуже важко вдається утримувати позиції. Всі штурми, які застосовує ворог переважно є пішими, з використанням піхоти. Однак, це відбувається майже без підтримки броньованої техніки, бо вона дуже щільними рядами стоїть спалена навколо цього рубежу і демонструє ворогу що буде з ним, коли він просунеться трохи далі", — сказала вона.

За її інформаіцєю, окупанти за добу завдали по півдню 7 ударів керованими авіабомбами.

"Ворог намагався бити по прибережній інфраструктурі правого берега, намагаючись зупинити постачання до Сил оборони, які на лівому березі вдало відбивають штурми ворога. Їх за минулу добу було 10", — додала Гуменюк.

За її словами, за минулу добу Сили оборони відбили 13 ворожих атак, внаслідок чого ЗС РФ з втратами відступили на позиції, з яких прийшли. Крім того, за словами Гуменюк, на півдні окупанти змінили тактику обстрілів.

"Коли один випускає КАБи, інший намагається його прикривати. Якщо раніше це були групові нальоти і пуски КАБів з кількох напрямків, то сьогодні ми спостерігаємо саме таку тактику", — додала спікер.

Нагадаємо, що ЗС РФ втрачають роти у повному складі у боях під Кринками. Під Кринками російські військові по 20 діб сидять в окопах без води та їжі. Тих, хто бунтує, кидають у ями.

Раніше Фокус розповідав інші деталі про події на Херсонщині, де восени 2023 року утворилась сіра зона, яка тягнеться від Голої Пристані до Кринок.