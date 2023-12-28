"Не думаю, что искусственно": Россия "нагнетает ситуацию" в Черном море, — Гуменюк (видео)

Пресс-секретарь ОК "Юг" предупредила о повышенной ракетной опасности. Враг вывел сразу три ракетоносителя "Калибров" в море.

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ВС РФ повысили уровень ракетной опасности для Украины с Черного моря. Об этом в эфире телемарафона 28 декабря предупредила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сегодня ситуация в Черном море врагом нагнетается. И не думаю, что искусственно", — сказала она.

Военная объяснила, что в течение длительного периода российские ракетоносители не выходили на боевое дежурство. Сегодня же РФ вывела сразу три — две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров".

"Снаряженность их вместе может достигать 16 "Калибров". Это очень мощный сигнал о повышении ракетной опасности на этом направлении", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, "Калибры" — это высокоточное оружие, поэтому ВС РФ применяют его соответственно. Этими ракетами часто бьют по конкретным целям.

"Они давно выискивали вариации по поражению энергетической, критической, любой промышленной инфраструктуры, которая важна для функционирования украинской экономики. И конечно, не остается без внимания припортовая инфраструктура, которая также не дает покоя врагу", — добавила пресс-секретарь ОК "Юг".

Комментарий Натальи Гуменюк (о ситуации в Черном море — с 0:23)

Напомним, ВС РФ перевооружили украинские МБАК "Вышгород" и "Аккерман". Они были захвачены во время оккупации Бердянска.

В СМИ сообщили, что ВСУ столкнулись с "новой угрозой" на фронте. Российские оккупанты окружили себя "щитом", который защищает их от атак.