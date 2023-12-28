Военный пытался "покончить с собой": в ОК "Юг" отреагировали на инцидент в Одессе

Мужчина находился в неадекватном состоянии, говорится в сообщении Сил обороны юга. Он отказывался выйти из квартиры, ранил себя и истекал кровью.

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В Одессе военнослужащий одной из воинских частей закрылся в квартире знакомой и угрожал совершить самоубийство. Рядом с ним находились женщина и ребенок, жизнь которых могла быть под угрозой. Чтобы не допустить жертв, правоохранители выломали дверь и задержали мужчину. О деталях инцидента с захватом заложников рассказали в Telegram-канале Сил обороны юга.

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В официальном сообщении указано, что мужчина имел при себе заряженный пистолет и громко заявлял, что готов "покончить с собой". В какой-то момент он начал ранить сам себя — порезал руку до крови.

Коллеги военного находились за пределами квартиры и убеждали мужчину открыть дверь. Когда стало понятно, что есть угроза для жизни, а человек в "неадекватном состоянии", вызвали правоохранителей, объясняется в заметке южного командования. После этого дверь выломали, а мужчину доставили в больницу. Женщина и ребенок травм не получили. Началось следствие, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Комментарий ОК "Юг" относительно событий в Одессе Фото: Оперативне командування "Південь"

Инцидент в Одессе — детали

Отметим, чрезвычайное происшествие с военнослужащим произошло в Хаджибейском районе Одессы 28 декабря. Согласно информации от местных журналистов, неизвестный мужчина закрылся в своем доме вместе с собственной женой и 13-летним ребенком. В сети сообщали, что для его обезвреживания на место событий вызвали правоохранителей из подразделения КОРД. Согласно официальному заявлению "Сил обороны юга" на самом деле ситуация была несколько иная.

Напоминаем, 27 декабря стало известно об очередном инциденте с военными на Закарпатье. Согласно данным СМИ, мужчины в форме подрались с гражданскими: якобы военкомы пытались вручить повестку. В начале декабря на Львовщине произошло чрезвычайное происшествие, в котором принял участие священник: конфликт из-за необходимости визита в Территориальный центр комплектования. По сообщениям СМИ, военный угрожал, что вручит повестку клирику или его сыну.