Військовий намагався "вкоротити собі віку": в ОК "Південь" відреагували на інцидент у Одесі

Чоловік перебував у неадекватному стані, ідеться у повідомленні Сил оборони півдня. Він відмовлявся вийти з квартири, поранив себе і стікав кров'ю.

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У Одесі військовослужбовець однієї з військових частин закрився у помешканні знайомої й погрожував вчинити самогубство. Поруч з ним перебували жінка та дитина, життя яких могло бути під загрозою. Щоб не допустити жертв, правоохоронці виламали двері й затримали чоловіка. Про деталі інциденту з захопленням заручників розповіли у Telegram-каналі Сил оборони півдня.

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У офіційному повідомленні вказано, що чоловік мав при собі заряджений пістолет і голосно заявляв, що готовий "вкоротити собі віку". У якийсь момент він почав ранити сам себе — порізав руку до крові.

Колеги військового перебували за межами квартири й переконували чоловіка відкрити двері. Коли стало зрозуміло, що є загроза для життя, а людина в "неадекватному стані", викликали правоохоронців, пояснюється у дописі південного командування. Після цього двері виламали, а чоловіка доправили у лікарню. Жінка і дитини травм не отримали. Почалось слідство, щоб з'ясувати усі обставини інциденту.

Коментар ОК "Південь" щодо подій в Одесі Фото: Оперативне командування "Південь"

Інцидент в Одесі — деталі

Зазначимо, надзвичайна подія з військовослужбовцем сталась у Хаджибейському районі Одеси 28 грудня. Згідно з інформацією від місцевих журналістів, невідомий чоловік закрився у своєму помешканні разом з власною дружиною і 13-річною дитиною. В мережі повідомляли, що для його знешкодження на місце подій викликали правоохоронців з підрозділу КОРД. Згідно з офіційною заявою "Сил оборони півдня" насправді ситуація була дещо інша.

Нагадуємо, 27 грудня стало відомо про черговий інцидент з військовими на Закарпатті. Згідно з даними ЗМІ, чоловіки у формі побились з цивільними: начебто військкоми намагались вручити повістку. На початку грудня на Львівщині сталась надзвичайна подія, у якій взяв участь священник: конфлікт через необхідність візиту до Територіального центру комплектування. За повідомленнями ЗМІ, військовий погрожував, що вручить повістку клірику або його сину.