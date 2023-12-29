Военный флот РФ устаревает: эксперт о потугах Путина производить больше кораблей

Еще в 2015 году в РФ были анонсированы многочисленные программы, от атомного эсминца "Лидер" до УДК "Прибой", однако по линии Адмиралтейства они были отложены.

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Президент РФ Владимир Путин 25 декабря присутствовал на церемонии принятия на вооружение трех новых кораблей для российских ВМФ. В связи с этим обозреватель Фабрис Вольф дал оценку потенциалу российских корабельщиков и состоянию российского флота в целом. Материал опубликован 28 декабря в Meta Defence.

По мнению эксперта, военный флот РФ в основном состоит из советских кораблей, которые несмотря на былую мощь неуклонно устаревают, как в плане техническом так и чисто физическом, о чем свидетельствует, например, авианосец "Адмирал Кузнецов".

Вольф напомнил, что единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", а также два атомных крейсера "Киров", два обычных крейсера "Слава" и десять эсминцев классов "Удалой" и "Современный", входящие в состав боевого корпуса ВМФ России, были приняты в строй между 1985 и 1998 годов. Эти корабли требуют значительных усилий по обслуживанию и модернизации, но зачастую сроки выполнения работ, как и возвращения в строй затягиваются.

"Характерно, что работы по модернизации этих крупных соединений ВМФ растягиваются на несколько лет, как в случае с атомным крейсером "Адмирал Нахимов", модернизация которого началась в 2015 году, при этом поступление корабля в строй не ожидается до 2024 года", — отметил Вольф.

Что касается производственных мощностей российских верфей, то они сталкиваются, по мнению эксперта, со значительными трудностями. Несмотря на все потуги российских властей и, в частности, Путина, который сделал модернизацию Военно-морского флота России приоритетной задачей обороноспособности страны, большинство программ по строительству кораблей было отложено.

Например, строительство фрегата "Адмирал Горшков" — первой единицы проекта 22350, началось еще в 2006 году, но в состав Северного флота корабль вошел лишь в июле 2018 года.

Также в 2015 году были анонсированы многочисленные программы, от атомного эсминца "Лидер" до универсального десантного корабля "Прибой", включая тяжелые фрегаты проекта 2230М. Спустя некоторое время российские пропагандисты рассказали о том, что новые корабли будут оснащены по последнему слову военных технологий. Якобы корабли оснастят гиперзвуковыми ракетами, боевыми лазерами и электромагнитными пушками.

Однако с тех пор большинство из этих программ модернизации российского флота были отложены или просто перестали рассматриваться по линии Адмиралтейства. А усилия в большей мере были направлены на создание более легких военно-морских единиц и подводных лодок.

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Напомним, по информации аналитиков Института изучения войны, РФ готовится к будущей конвенциональной войне с НАТО и расширяет свой военно-морской потенциал далеко за пределы Украины и Восточной Европы. В планах Москвы количественно усилить военно-морской флот в Арктике, на Дальнем Востоке, Черном, Балтийском и Каспийском морях