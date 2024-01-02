F-16 бросили против "кинжалов": в Польше отреагировали на массированную ракетную атаку РФ

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что истребители F-16 стартовали через 45 минут после пусков российских ракет. Всего на перехват отправили четыре воздушных судна.

Related video

Польские истребители F-16 подняли в воздух в период, когда РФ осуществляла ракетный обстрел Украины. Небо над соседней страной патрулировало четыре военных самолета, которые приземлились только после сигнала отбоя, поданного Воздушными силами ВСУ. О реакции военного командования Польши говорится в сообщениях Вооруженных сил в соцсети X (ранее — Twitter).

Важно

"Кинжалы" искали ЗРК Patriot: почему Киев стал главной целью первого ракетного удара РФ в 2024 году

Около 8:49 (по Киеву) Оперативное командование Польши заявило, что заметило повышенную активность российской авиации. В ответ подняли в воздух четыре самолета F-16 союзников. Два самолета взлетели с авиабазы в Ласке, еще два — с авиабазы в Кшесинах. Первая группа стартовала в 6:45 по Киеву, вторая — в 7:15 по Киеву.

Цель действий союзнической авиации — "обеспечение безопасности воздушного пространства", — написали военные. Также предупредили гражданских, что может быть шумно из-за полета самолетов.

В 11:45 польские военные сообщили, что вернули самолеты на базы. Заверили, что угроза миновала, но мониторинг воздушной ситуации продолжается.

Отметим, авиабазы, с которых взлетели польские F-16, расположены в 365 км от границы Украины и в 300 км от Вульки-Лабунской, где во время обстрела 29 декабря "заблудилась" ракета РФ, которые не сбили Вооруженные силы Польши.

Откуда взлетели F-16 в Польше 2 января Фото: Google Maps

Обстрел Украины — детали

Отметим, во время массированного ракетного удара РФ 29 декабря российская ракета залетела на территорию Польши. Сначала ее называли "неизвестным объектом", но потом признали, что это действительно ракета россиян. Польские власти заверили, что снаряд не сбивали — он пролетел 45 км вглубь страны. Однако отметили, что подняли в воздух истребители F-16, которые направились в точку проникновения.

Напоминаем, Воздушные силы Украины сообщили о ракетных пусках РФ в 6:00. После этого информировали о еще нескольких волнах пусков ракет РФ. После завершения воздушной тревоги, которая в Украине прозвучала в 9:45, Воздушное командование рассказало детали об ударе России. Указали, что россияне запустили по украинцам 10 ракет "Кинжал" (в 7:30) и 70 ракет Х-101 (в 6:00). Кроме того, с севера летели 12 "Искандеров" (или С-300 или С-400), а с юга — три "Калибры". По итогам работы сил ПВО удалось сбить 72 воздушных цели: сбили все, кроме баллистики.

Взрывы прогремели в Киеве и Харькове, ранее сообщал Фокус. В столице погибло два человека, несколько десятков получили ранения. В Харькове погиб один человек, а ранены — почти полсотни.

Работники ГСЧС города Киев показали кадры преодоления последствий российского обстрела. На фотографиях с места событий — пример спасения жителя многоэтажки, тушение пожара, разборка завалов.