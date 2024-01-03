Россияне угоняют украинские автомобили: для чего это врагу, — ЦНС

Враг призвал местных жителей на временно оккупированных территориях сообщать о "бесхозных" машинах. Речь идет о транспорте, владельцы которого покинули дома или были репрессированы, рассказали координаторы подполья.

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На временно оккупированных территориях россияне изымают у некоторых местных жителей транспортные средства, чтобы потом вывезти их в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупационные администрации временно захваченных регионов Украины продолжают осуществлять мародерскую политику", — говорится в сообщении.

Оккупационная полиция на временно оккупированных территориях призвала местных жителей сообщать о "бесхозных" машинах. В частности, речь идет о транспорте, владельцы которого или покинули дом из-за так называемых "освободителей" или были репрессированы этими же "освободителями".

Координаторы подполья рассказали, что такие транспортные средства оккупанты изымают на штрафплощадку, а затем вывозят в Россию.

"Поисками владельцев никто не занимается, ведь в РФ не существует института "частной собственности", — сообщили в ЦНС.

Кроме этого, в Центре призвали игнорировать инициативы врага и саботировать его правила. Также координаторы подполья просят сообщать данные о предателях.

Напомним, 2 января в Центре национального сопротивления сообщили, что личный состав ВС РФ деморализован, в частности увеличились случаи массового дезертирства. В Брянской, Курской и Белгородской областях России большое количество оккупантов попало под суд за побег со службы.

29 декабря в ЦНС рассказали, что враг привлек гражданскую авиацию для перевозок военных на войну. В декабре оккупанты пользовались услугами двух авиакомпаний "I FLY" и URAL Airlines для перевозки личного состава.