Китай призвал к "сдержанности" в отношении "украинского кризиса" после российских ракетных ударов

В китайском МИД призывают стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность гражданских.

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После массированных российских ракетных атак по Украине Китай, не меняя риторики относительно полномасштабного вторжения РФ, призвал "соответствующие стороны" проявлять максимальную сдержанность и дипломатично решить "украинский кризис". Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНР в ответ на информационный запрос корреспондента "Укринформа" в Китае по поводу реакции Пекина на массированную ракетную атаку России 2 января.

В офисе спикера ответили, что позиция Китая по вопросу "украинского кризиса" является последовательной и четкой.

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"Мы продолжаем призывать соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность гражданских", — отметили в дипведомстве КНР.

Китай, который до сих пор четко не называет агрессию России против Украины войной, призывает к переговорам.

"Мы надеемся, что все стороны возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию кризиса, скорейшему прекращению войны и совместному содействию облегчению ситуации", — говорится в ответе.

Более того, китайская сторона, несмотря на многочисленные свидетельства разрушений жилых домов вследствие ракетных ударов россиян, до сих пор молчит о нарушениях страной-агрессором международного гуманитарного права. В КНР также ни разу не выразили соболезнования пострадавшим гражданским жителям Украины.

Тем временем Китай поставляет РФ современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), которые необходимы для военной промышленности Москвы. С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, поставки китайских станков с ЧПУ в Россию выросли в десять раз. Такие станки позволяют быстро производить сложные компоненты из металла и других твердых материалов, что делает их ценными для оборонного производства.

Как СМИ писали ранее, ученые из России и Китая якобы смогли наладить линию связи, защищенную с помощью квантового шифрования данных. Они использовали ключи безопасности, передаваемые китайским квантовым спутником Mozi.