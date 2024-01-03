Китай закликав до "стриманості" щодо "української кризи" після російських ракетних ударів

У китайському МЗС закликають сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об’єкти та захищати безпеку цивільних.

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Після масованих російських ракетних атак по Україні Китай, не змінюючи риторики щодо повномасштабного вторгнення РФ, закликав "відповідні сторони" проявляти максимальну стриманість та дипломатично вирішити "українську кризу". Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ КНР у відповідь на інформаційний запит кореспондента "Укрінформу" в Китаї з приводу реакції Пекіна на масовану ракетну атаку Росії 2 січня.

В офісі речника відповіли, що позиція Китаю щодо питання "української кризи" є послідовною і чіткою.

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"Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об’єкти та захищати безпеку цивільних", — зазначили у дипвідомстві КНР.

Китай, який досі чітко не називає агресію Росії проти України війною, закликає до переговорів.

"Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов’язання стосовно політичного врегулювання кризи, якнайшвидшого припинення війни та спільного сприяння полегшенню ситуації", — ідеться у відповіді.

Ба більше, китайська сторона, попри численні свідчення руйнувань житлових будинків унаслідок ракетних ударів росіян, досі мовчить щодо порушень країною-агресоркою міжнародного гуманітарного права. В КНР також жодного разу не висловили співчуття постраждалим цивільним жителям України.

Тим часом Китай постачає РФ сучасні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), які необхідні для військової промисловості Москви. Від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, поставки китайських верстатів з ЧПУ в Росію зросли в десять разів. Такі верстати дають змогу швидко виробляти складні компоненти з металу та інших твердих матеріалів, що робить їх цінними для оборонного виробництва.

Як ЗМІ писали раніше, вчені з Росії та Китаю нібито змогли налагодити лінію зв'язку, захищену за допомогою квантового шифрування даних. Вони використовували ключі безпеки, що передаються китайським квантовим супутником Mozi.