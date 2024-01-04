Зависит от "нейтральных" стран: генерал разведки рассказал, что приблизит окончание войны

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Для того чтобы война России против Украины завершилась как можно быстрее, давление на Кремль должны осуществлять не только страны Запада, но и так называемые "нейтральные" государства. Об этом сообщил генерал, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу".

Также он подчеркнул необходимость разработки новой концепции глобальной безопасности, привлекающей интерес всех сторон.

"Если на Путина начнут давить не только условные коллективный Запад плюс демократический мир на Востоке, но и те мощные державы, которые сейчас сохраняют условный нейтралитет (Китай, Индия, государства Латинской Америки, Центральной и Средней Азии), это ускорит прекращение войны", — поделился мнением эксперт.

По его словам, использование такого подхода, вовлекая в работу максимально квалифицированных специалистов, способствует достижению преимущества над противником и, в конечном итоге, приведет к победе над агрессором.

Напомним, 2 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ликвидации президента РФ Владимира Путина недостаточно для старта переговоров между Украиной и Россией. Он также отметил, что российская оппозиция не влияет ни на какие процессы внутри РФ.

Ранее, 30 декабря, аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Россия не собирается отказываться от своих максималистских целей и не заинтересована в честных переговорах с Украиной.