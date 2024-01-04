ВС РФ увеличили количество снайперов на фронте: Штупун рассказал, к чему готовится враг (видео)

Российские военные почти вдвое увеличили количество боестолкновений, продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать украинские позиции из артиллерии, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются увеличить количество снайперов вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун во время телемарафона.

"Призываем наших воинов быть осторожными и внимательными, потому что враг пытается увеличить количество снайперских пар вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал Александр Штупун.

Он отметил, что оккупанты все время меняют тактику, в частности одной из причин является то, что противник может готовиться к контрснайперской борьбе и попытки уничтожить украинских военных.

По словам Штупуна, враг почти вдвое увеличил количество боестолкновений, продолжает активно наносить авиаудары и обстреливать украинские позиции из артиллерии. Также на фронте фиксируется самовольный выход российских военных с позиций, а именно был случай, когда более 30 оккупантов сбежали из окопа, сейчас их ловят.

Александр Штупун рассказал, что за последний месяц российские военные увеличили количество наступлений, постоянно проводят ротации и заводят новых военных, поскольку имеют большие потери. Речь идет о бывших заключенных из "Шторм Z", подготовленных кадровых частей, мотострелковых полков и бригад.

Напомним, 4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что российские военные не усвоили необходимые уроки за почти два года полномасштабной войны. Он отметил, что вторжение в Украину повлияло на военный потенциал российского президента Путина.

В тот же день украинский военный сообщил, что оккупанты пытаются не только действовать на фронте с помощью оружия, но и методом воздействия на умы бойцы ВСУ. В частности,