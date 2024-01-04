В Турции одобрили строительство авианосца для Bayraktar и 4-х фрегатов класса Istanbul, — СМИ

По словам турецкого журналиста Тайфуна Озберка, новый корабль может представлять собой увеличенную версию универсального десантного корабля TCG Anadolu. На его борту планируется разместить от 30 до 40 новейших БПЛА Bayraktar TB3.

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Турецкое правительство одобрило строительство авианосца и еще четырех фрегатов класса Istanbul, сообщает турецкий журналист Тайфун Озберк на портале Naval News.

Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции провел заседание 3 января 2024 года при участии президента Эрдогана, где были приняты важные решения о начале проектирования авианосца и строительстве дополнительных четырех фрегатов класса Istanbul.

Хотя название проекта не было уточнено, предполагается, что он может представлять собой увеличенную версию универсального десантного корабля TCG Anadolu.

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На борту авианосца планируется разместить от 30 до 40 новейших БПЛА Bayraktar TB3.

Комитет также обсудил строительство кораблей MİLGEM 9-10-11-12 (фрегаты I класса), морских патрульных кораблей, десантных кораблей нового типа, минных тральщиков нового поколения и турецких подлодок типа FAC.

Турецкий фрегат I класса Istanbul Фото: Naval News

"Примечательным аспектом этих решений является включение в повестку дня еще четырех фрегатов I класса. Первый фрегат I-класса, TCG Istanbul, будет введен в эксплуатацию в ближайшие недели, а последующие три фрегата планируется передать турецким ВМС в течение следующих трех лет", — пишет Озберк.

Напомним, 28 декабря 2023 года сообщалось, что Военно-морские силы Турции успешно потопили надводную цель с помощью новой тяжелой торпеды AKYA. Торпеда поразила цель на значительном расстоянии, достигнув 10 973 метров и разрушив среднюю часть корабля сразу после попадания.

Ранее, 25 мая 2023 года, в Турции прошла церемония спуска на воду второй подлодки TCG Hizirreis. На вооружении субмарины — торпеды Mk48 Mod 6AT и DM2A4, а также противокорабельные ракеты Sub-Harpoon.