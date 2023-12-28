Турция успешно испытала тяжелую торпеду AKYA: военные довольны результатом (фото)

В качестве платформы для испытаний выступила подводная лодка TCG Preveze, которая недавно была модернизирована отечественной системой боевого управления MÜREN.

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Восточном Средиземноморье ВМС Турции успешно провели первое боевое испытание тяжелой торпеды нового поколения AKYA отечественного производства. Как сообщило 27 декабря в социальных сетях Министерство обороны страны, торпеда "с высокой точностью поразила цель и уничтожила ее за очень короткое время".

В целом турецкие военные остались удовлетворены результатами испытаний. По словам представителей Минобороны, в оборонной промышленности Турции был преодолен новый рубеж, а военно-морские силы страны приобрели огромную мощь.

Сообщается, что в качестве платформы выступила подводная лодка TCG Preveze (S-353). Как сообщили обозреватели Naval News, это ведущая субмарина турецких морских сил, которая недавно была модернизирована отечественной системой боевого управления MÜREN в рамках проекта "MÜREN PREVEZE". Целью торпеды стал буксир класса Navajo, служившим на протяжении десятилетий турецким ВМС и ВМС США.

Трецкая торпеда AKAYA и подводная лодка TCG Preveze

Эксперты отмечают, что цель была успешно поражена через несколько минут после запуска AKYA, которая была оснащена реальной боеголовкой производства компании Roketsan.

Что известно о торпеде

AKYA — тяжелая торпеда нового поколения, запускаемая с подводных лодок для поражения подводных и надводных целей различных типов. Это высокоскоростная торпеда большой дальности, полностью автономная или управляемая по оптоволоконному кабелю и оснащенная активно-пассивной гидролокационной головкой самонаведения.

Кроме того, AKYA оснащена системой управления вихревыми потоками для поражения надводных целей. Причем по оценкам экспертов, параболическая конструкция носа AKYA, датчик самонаведения и конфигурация боевой части весом до 380 кг свидетельствуют о том, что торпеда разработана в первую очередь для поражения надводных целей.

Трецкая торпеда AKAYA в ходе испытаний

Первые испытания торпеды без боевой части были проведены еще в 2013 году. Результаты тоже были удовлетворительными. Турецкое командование планировало использовать новую торпеду в качестве альтернативы торпедам Mk14, Mk23, Mk37 Mod 2, Mk37 Mod 3, SST-4 Mod 0 и Mk24 Mod 2 TigerFish ВМС Турции.

Технические характеристики:

дальность — 50+ км;

скорость — 45+ узлов;

взрыватель — бесконтактный, ударный;

боеголовка — нечувствительная боеголовка с подводным ударным эффектом;

наведение — активно-пассивная головка самонаведения с возможностью акустического противодействия и системой самонаведения по следу;

режим наведения — самонаведение, бортовое наведение по оптоволоконному кабелю;

силовая установка: бесщеточный электродвигатель постоянного тока и пропеллер встречного вращения;

аккумулятор: высокоэнергетическая химическая батарея.

Напомним, 25 мая в Турции прошла церемония спуска на воду второй подводной лодки TCG Hizirreis. На вооружении субмарины будут торпеды Mk48 Mod 6AT и DM2A4, а также противокорабельные ракеты Sub-Harpoon.