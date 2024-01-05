"Реалии войны": что изменится для ВСУ, если РФ установит кассетные боеприпасы на ракеты Х-32

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, противник уже неоднократно использовал против Сил обороны различное вооружение. Это были и кассетные, и зажигательные боеприпасы.

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Российские оккупанты могут в ближайшее время изменить немного тактику обстрелов и оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, какими могут быть последствия такого решения.

По его словам, если противник действительно собирается модернизировать ракетное вооружение, то в этом нет ничего удивительного. Силам обороны придется лишь принять это во внимание и реагировать, если план все же осуществится.

"Россия неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы. Как еще его называют фосфором", – заявил Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что любую ракету или бомбу можно оснащать кассетной частью, поэтому удивляться тому, что ВС РФ пойдут на такой шаг, не стоит.

К слову, Юрий Игнат напомнил украинцам, что Киев также получил от партнеров определенные боеприпасы, которыми можно эффективно вести боевые действия и отвечать противнику на его поступки.

"Это реалии войны. Если такое произойдет (оборудование ракет РФ Х-32 кассетными боеприпасами — ред.), то конечно на это нужно будет реагировать Силам обороны и принимать это во внимание", — продолжил представитель Воздушных сил.

Напомним, 4 января сообщалось, что РФ планирует оснащать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом и в Центре национального сопротивления получили специальные доказательства. Еще в октябре 2023 года Министерство обороны РФ поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.