"Реалії війни": що зміниться для ЗСУ, якщо РФ встановить касетні боєприпаси на ракети Х-32

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, противник уже неодноразово використовував проти Сил оборони різне озброєння. Це були і касетні, і запальні боєприпаси.

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Російські окупанти можуть найближчим часом змінити трохи тактику обстрілів і обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, якими можуть бути наслідки такого рішення.

За його словами, якщо противник дійсно збирається модернізувати ракетне озброєння, то в цьому немає нічого дивного. Силам оборони доведеться лише взяти це до уваги і реагувати, якщо план все ж таки здійсниться.

"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил додав, що будь-яку ракету чи бомбу можна оснащувати касетною частиною, тому дивуватися тому, що ЗС РФ підуть на такий крок, не варто.

До слова, Юрій Ігнат нагадав українцям, що Київ також отримав від партнерів певні боєприпаси, якими можна ефективно вести бойові дії та відповідати противнику на його вчинки.

"Це реалії війни. Якщо таке станеться (обладнання ракет РФ Х-32 касетними боєприпасами — ред.), то, звісно, на це потрібно буде реагувати Силам оборони і брати це до уваги", — продовжив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що РФ планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом, і в Центрі національного опору отримали спеціальні докази. Ще в жовтні 2023 року Міністерство оборони РФ поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.