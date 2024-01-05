Обозреватель Франк Шнайдер заявил, что террористы в зоне активных боев легко достают бомбы, которые потом везут в Западную Европу.

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Террористы из Таджикистана попадают в Германию через зону боевых действий в Украине, притворяясь беженцами. Об этом написало немецкое издание Bild.

Как написал обозреватель Франк Шнайдер, из-за войны в Украине террористам стало легче попасть в ФРГ. У них часто фальшивые документы и вымышленные истории и том, как их пытали и преследовали.

Сообщается, что террористы также легко достают бомбы, которые потом везут в страны Западной Европы. Часто провозят гранаты или снаряды для РПГ. Более того, они готовы использовать дроны для своих терактов.

Журналисты также отметили, что в последнее время количество арестованных боевиков из Таджикистана в Германии резко выросло. Террористы связаны с группировкой "Исламское государство в Хорасане".

"Это ответвление ИГИЛ, действующее на территории Пакистана, Ирана, Афганистана и Центральной Азии", — сказано в сообщении.

Напомним, что Центр национального сопротивления сообщал, что российские специалисты хотят оснастить крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Фокус выяснил, как ВС РФ будут применять это вооружение.

Также СМИ писали, что ВС РФ обстреляли шахту и ТЭС на Донбассе. В результате российских атак на Донбассе за сутки погибли два человека, еще двое получили ранения. Кроме того, серьезно повреждено оборудование.