Опубликован новый рейтинг самых мощных армий мира: какое место заняла Украина

Украинская армия опустилась на 3 позиции, если сравнивать ее с показателем 2023 года. Global Fire Power 2024 учитывает 60 отдельных категорий.

Related video

В обновленном рейтинге Global Fire Power 2024 Украина заняла 18 место. Об этом стало известно с сайта проекта.

Авторы отмечают, что для определения позиций они учитывают 60 отдельных категорий от количества военных подразделений и финансового состояния страны до материально-технических возможностей и географии. В рейтинге Global Fire Power 2024 Украина опустилась на 3 позиции и заняла 18 место. Соседями Украины являются Израиль — 17 место и Германия — 19 место.

Важно

Время производить оружие. Какие планы у Украины и РФ на 2024 год

Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше. 0,0000 считается идеальным показателем).

"Украинская военная мощь укрепляется финансовой и материальной поддержкой западных союзников, в частности Соединенных Штатов. В феврале 2024 года исполняется два кровавых года с начала российско-украинской войны", — написали авторы в обзоре Украины.

Общий обзор Украины в рейтинге Global Fire Power 2024

Самым слабым местом Украины являются Военно-морские силы и Воздушные силы. Украина не имеет авианосцев, фрегатов, корветов, подводных лодок или эсминцев, а флот морских беспилотников в рейтинге не учитывают.

Зеленый (отлично), синий (хорошо), серый (средне) оранжевый (ниже среднего), черный (низкий)

Первые 5 самых мощных армий выглядят так:

США — 0,0699;

Россия — 0,0702;

Китай — 0,0706;

Индия — 0,1023;

Южная Корея — 0,1416.

Напомним, 9 января Украина впервые законтрактовала роботизированную турель "ШаБля".

22 сентября 2023 года стало известно, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля".