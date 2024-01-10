Опубликован новый рейтинг самых мощных армий мира: какое место заняла Украина
Украинская армия опустилась на 3 позиции, если сравнивать ее с показателем 2023 года. Global Fire Power 2024 учитывает 60 отдельных категорий.
В обновленном рейтинге Global Fire Power 2024 Украина заняла 18 место. Об этом стало известно с сайта проекта.
Авторы отмечают, что для определения позиций они учитывают 60 отдельных категорий от количества военных подразделений и финансового состояния страны до материально-технических возможностей и географии. В рейтинге Global Fire Power 2024 Украина опустилась на 3 позиции и заняла 18 место. Соседями Украины являются Израиль — 17 место и Германия — 19 место.Важно
Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше. 0,0000 считается идеальным показателем).
"Украинская военная мощь укрепляется финансовой и материальной поддержкой западных союзников, в частности Соединенных Штатов. В феврале 2024 года исполняется два кровавых года с начала российско-украинской войны", — написали авторы в обзоре Украины.
Самым слабым местом Украины являются Военно-морские силы и Воздушные силы. Украина не имеет авианосцев, фрегатов, корветов, подводных лодок или эсминцев, а флот морских беспилотников в рейтинге не учитывают.
Первые 5 самых мощных армий выглядят так:
- США — 0,0699;
- Россия — 0,0702;
- Китай — 0,0706;
- Индия — 0,1023;
- Южная Корея — 0,1416.
Напомним, 9 января Украина впервые законтрактовала роботизированную турель "ШаБля".
22 сентября 2023 года стало известно, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля".