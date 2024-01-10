Опубліковано новий рейтинг найпотужніших армій світу: яке місце зайняла Україна
Українська армія опустилася на 3 позиції, якщо порівнювати її з показником 2023 року. Global Fire Power 2024 враховує 60 окремих категорій.
В оновленому рейтингу Global Fire Power 2024 Україна зайняла 18 місце. Про це стало відомо з сайту проєкту.
Автори зазначають, що для визначення позицій вони враховують 60 окремих категорій від кількості військових підрозділів і фінансового стану країни до матеріально-технічних можливостей та географії. У рейтингу Global Fire Power 2024 Україна опустилася на 3 позиції й посіла 18 місце. Сусідами України є Ізраїль — 17 місце та Німеччина — 19 місце.
Україна має індекс потужності 0,2598 (чим менше, тим краще. 0,0000 вважається ідеальним показником).
"Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. У лютому 2024 року минає два криваві роки від початку російсько-української війни", — написали автори в огляді України.
Найслабшим місцем України є Військово-морські сили та Повітряні сили. Україна не має авіаносців, фрегатів, корветів, підводних човнів або есмінців, а флот морських безпілотників у рейтингу не враховують.
Перші 5 найпотужніших армій виглядають так:
- США — 0,0699;
- Росія — 0,0702;
- Китай — 0,0706;
- Індія — 0,1023;
- Південна Корея — 0,1416.
Нагадаємо, 9 січня Україна вперше законтрактувала роботизовану турель "ШаБля".
22 вересня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля".