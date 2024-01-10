Военный учет за границей и получение паспорта: в МИД ответили на основные вопросы

Чтобы получить паспорт или оформить доверенность за рубежом, мужчинам не нужно обязательно становиться на воинский учет, объяснили дипломаты. В то же время напомнили, что вопрос касается срока пребывания за пределами Украины.

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Военнообязанные украинцы получили ответы на опасения относительно оформления определенных документов за рубежом. Гражданам сообщили, что документы, которые выдаются в дипломатических представительствах, не имеют связи с военным учетом. Однако стоит помнить о некоторых нюансах действующего законодательства, которое касается обязанностей перед государством. О вопросах мобилизации и воинского учета говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульского отдела Посольства Украины в Великобритании (Consulate of Ukraine in London).

Украинские дипломаты отметили, что в своих действиях руководствуются действующим "Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", принятом постановлением №1487 Кабинета Министров 30 декабря 2022 года. Также напомнили, что в Верховной Раде нардепы рассматривают законопроект №10378, который внесет изменения в ряд законов по мобилизации.

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Рекомендуется доработать: в Раде внесли правки в законопроект о мобилизации, — Гончаренко

По состоянию на дату публикации, 10 января, нет никаких изменений в предоставлении услуг для украинцев за рубежом.

"Не установлено каких-либо ограничений для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг", — написали дипломаты.

Мобилизация в Украине — есть ли ограничения для мужчин за рубежом

В представительстве МИД Украины в Великобритании отметили, что военнообязанные могут получить любые консульские услуги — никаких ограничений нет. Конкретизировали, что без воинского учета можно осуществить, например, следующие действия:

оформить/получить паспорт;

оформить доверенность и тому подобное.

Перечень консульских услуг приведен на портале МИД Украины: среди них — оформление виз, выдача актов гражданского состояния и справок о несудимости, нотариальные услуги (удостоверение копий, подписи и т.д.).

Военный учет за рубежом

В то же время дипломаты из украинского посольства в Великобритании напомнили, что военнообязанные граждане Украины должны выполнить определенные требования, если планируют находиться за границей дольше трех месяцев. В таком случае им нужно в течение семи дней стать на воинский учет в ближайшем дипучреждении.

Информация по учету касается военнообязанных в возрасте от 18 до 65 лет, указали дипломаты. Именно эти категории граждан, когда становятся на временный консульский учет, одновременно вносятся в соответствующий реестр "призывников, военнообязанных и резервистов", который ведет учреждение.

Документы для воинского учета:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетные документы.

В заметке указывается, что для оформления не нужно лично прибывать в посольство. Все можно оформить дистанционно, отправив соответствующие бумаги по почте — детали указаны на портале ведомства.

Посольство Украины — о документах для военнообязанных Фото: Скриншот Посольство Украины — о военном учете Фото: Скриншот

Отметим, в Верховной Раде Украины начали рассмотрение законопроекта №10378, в котором говорится об изменениях в законодательстве о мобилизации. Первый этап рассмотрения — анализ в комитете по нацбезопасности, на заседание которого прибыл главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Тем временем в СМИ писали, что в заграничных представительства Украины наблюдаются очереди на получение документов. Возможная причина очередей — опасения, что после внесения определенных изменений получить, например, паспорт, не став на воинский учет, будет невозможно.

10 января народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что комитет завершил анализ документа. По его словам, в законопроект внесли ряд изменений, которые меняют условия призыва в армию.