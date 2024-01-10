Неудачные учения: иранские военные ударили ракетами по собственной нефтебазе, — СМИ (видео)

По словам очевидцев, с восточной стороны города Чах-Бахар было выпущено более пяти ракет, из них две взорвались на территории нефтехимического комплекса.

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Во время военных учений в Иране 10 января военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили из моря ракеты, которые отклонились от курса и попали в свой нефтехимический завод, что расположен в районе портового города Чах-Бахар. Об этом сообщило иранское агентство Haalvsh опубликовав видео последствий прилета.

По предварительной информации, ракеты отклонились от курса и попали в предприятие. Очевидцы на месте событий рассказали о хаосе, который возник после ударов, подчеркнув, что нефтехимический завод был охвачен пламенем вскоре после попадания.

Также свидетели происшествия рассказали, что с восточной стороны города Чах-Бахар было выпущено более пяти ракет, две ракеты взорвались в воздухе перед попаданием, около трех ракет упали во внутренней части и один боеприпас упал во внешней части нефтехимического завода.

Иранские журналисты сообщают, что обошлось без жертв, однако на данный момент подробного отчета о пострадавших за пределами нефтехимического завода нет. Губернатор Чах-Бахара якобы сообщил, что появление дыма, замеченного со стороны завода связано с проведением учений "Великий пророк 18". При этом официальных комментариев КСИР по этому поводу не поступало.

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Как пишет Defence Blog, до этого инцидента появлялись противоречивые сообщения, в которых сначала говорилось, что иранские ПВО успешно перехватили неопознанные ракеты над городом. Однако позже местные власти опровергли эти утверждения, что поставило под сомнение точность ранних сообщений и внесло дополнительную путаницу в ситуацию.

Напомним, 6 января в одном из рыболовецких доков Ирана прозвучал взрыв, повлекший масштабный пожар. OSINT-аналитик c ником Osint613 сообщил, что мощный взрыв якобы повредил 16 кораблей КСИР, однако позже удалил сообщение и заявил, что информация требует уточнение.